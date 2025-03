Diretta Portogallo Danimarca, gli ospiti sognano la semifinale

La diretta Portogallo Danimarca sarà valida per la partita di ritorno dei quarti Nations League e partirà dalla sconfitta dei potoghesi per 1-0 nella partita d’andata che dovranno quindi disputare degli ottimi 90 minuti per riuscire a ribaltare il risultato e qualificarsi per il prossimo turno che gli permetterà di continuare a sperare nella vittoria della competizione.

DIRETTA/ Treviso Varese (risultato 0-0) video streaming tv: tutto pronto al PalaVerde, via! (23 marzo 2025)

Ai danesi toccherà il compito forse più arduo ovvero ripetere l’ottima prestazione della partita d’andata e riuscire a portare a casa uno dei due risultati favorevoli per il passaggio del turno.

Diretta Portogallo Danimarca streaming video, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Portogallo Danimarca delle 20.45 basterà collegarsi alla piattaforma di streaming UEFA TV disponibile tramite il sito o l’applicazione scaricabile su cellulari e le smart Tv.

DIRETTA/ Albinoleffe Lumezzane (risultato finale 2-0): la chiude Zoma! (23 marzo 2025)

Portogallo Danimarca, probabili formazioni

Per la partita dell Estadio Jose Alvalade i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo da Roberto Martinez con il 4-2-3-1 con Diogo Costa in porta, Diogo Dalot e Nuno Mendes gli esterni bassi con Ruben Dias e Inacio difensori centrali, Vitinha e Bernardo Silva in mediana, Pedro Neto, Bruno Fernandes e Rafa Leao trequartisti in supporto di Cristiano Ronaldo unica punta.

Gli ospiti si schiereranno a specchio con il 4-2-3-1 scelto da Brian Riemer con Schmeichel tra i pali, Maehle, Vestergaard, Andersen e Kristensen in difesa, Norgaard e Hjulmand in mediana, trequarti composta da Isaksen e Lindstrom sulle fasce ed Eriksen in posizione centrale alle spalle di Biereth riferimento avanzato.

Diretta/ Milano Trento (risultato 66-60) video streaming tv: Mirotic show! (23 marzo 2025)

Portogallo Danimarca, quote e pronostico finale

La diretta Portogallo Danimarca è una sfida che sulla carta vede i padroni di casa nettamente favoriti per la vittoria finale, come però era anche per la gara d’andata che però ha dato un risultato diverso portando ora a mettere in dubbio che il risultato possa essere ribaltato, grazie ad una buona prestazione difensiva da parte degli ospiti.

Secondo i siti di scommesse, come bet365, il risultato più probabile è la vittoria del Portogallo la cui quota è di 1.60, la vittoria della Danimarca invece ha una quota pari a 5.25 mentre il pareggio è quotato a 4.10.