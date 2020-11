Diretta/ Portogallo Francia (Nations League) streaming tv: ricordi di una finale

DIRETTA PORTOGALLO FRANCIA: RIVINCITA?

Portogallo Francia, sabato 14 novembre 2020 alle ore 20.45 presso l’Estadio da Luz di Lisbona, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Ricordi di una finale, l’Europeo del 2016 deciso da un gol di Eder, ultima edizione disputata della massima rassegna continentale visto il rinvio di quella si sarebbe dovuta disputare quest’anno. Le due squadre dominano a braccetto il girone con 10 punti a testa, avendo ormai staccato Croazia e Svezia, le altre due formazioni del raggruppamento. Sfida che dunque con ogni probabilità varrà la conquista del primo posto nel girone. Nel match d’andata disputato in Francia le due squadre hanno pareggiato a reti bianche, la situazione sembra equilibrata senza dimenticare che entrambe le squadre sono reduci da una lunga striscia positiva. Il Portogallo non perde da 7 partite, dalla trasferta in Ucraina del 14 novembre 2019. La Francia è imbattuta addirittura da 11 incontri, ultimo ko l’8 giugno 2019 in Turchia.

DIRETTA PORTOGALLO FRANCIA IN STREAMING VIDEO E TV SU CANALE 20: COME SEGUIRE LA PARTITA

Buona notizia per tutti gli appassionati, la diretta tv di Portogallo Francia di UEFA Nations League sarà garantita in chiaro per tutti sul Canale 20 di Mediaset, logicamente numero 20 del telecomando. Di conseguenza, la diretta streaming video di Portogallo Francia sarà garantita sul sito di SportMediaset e anche sull’applicazione gratuita SportMediaset.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA

Le probabili formazioni di Portogallo Francia, sfida che andrà in scena presso l’Estadio da Luz di Lisbona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fernando Santos con un 4-3-3: Lopes, Cancelo, Ruben Diaz, Pepe, Guerriero, Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Felix. Gli ospiti guidati in panchina da Didier Deschamps schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Lloris, Pavard, Kimbempe, Varane, Hernandez, Kant’, N’zonzi, Pogba, Mbappé, Griezmann, Giroud.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Portogallo Francia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa lusitani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2.45, mentre poi si sale già a quota 3.10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3.00 volte la posta in palio in caso di successo dei transalpini per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA