Diretta Portogallo Francia/ Streaming video tv: decide tutto (Euro 2020)

Portogallo Francia, in diretta dallo stadio Puskas Arena di Budapest, è in programma stasera alle ore 21.00 nella terza e ultima giornata del girone F degli Europei 2020. Si tratta innanzitutto della rivincita della finale di cinque anni fa e già questo basterebbe per rendere intrigante la diretta di Portogallo Francia, ma ci sarà ben poco tempo per pensare al passato, dal momento che al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto l’importanza della posta in palio.

Infatti il Portogallo è in bilico dopo la sconfitta di sabato scorso contro la Germania, che ha messo nei guai Cristiano Ronaldo e compagni dopo la vittoria al debutto contro l’Ungheria e una nuova sconfitta potrebbe essere un problema molto grave per i detentori del titolo. Situazione migliore per la Francia di Didier Deschamps, ma pure per i campioni del Mondo non tutto è tranquillo: dopo la grande vittoria contro la Germania, l’inatteso pareggio contro l’Ungheria ha rimescolato le carte e adesso pure i francesi non possono permettersi passi falsi, soprattutto se vorranno vincere il girone. Insomma, sarà sicuramente una partita da non perdere: che cosa succederà in Portogallo Francia?

DIRETTA PORTOGALLO FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Francia sarà garantita anche in chiaro su Rai Uno, perché questa sarà la partita degli Europei 2020 visibile per tutti oggi. Questa possibilità si aggiunge naturalmente alla trasmissione su Sky Sport riservata agli abbonati, raddoppia di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà garantita anche da Rai Play oltre che da Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Portogallo Francia. Non sono attese sorprese da parte di Fernando Santos, nonostante la pesante sconfitta con la Germania. Joao Felix è un grosso punto interrogativo e in attacco indichiamo dunque il tridente con Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. Procedendo a ritroso nel 4-3-3 del Portogallo, ecco che Renato Sanches dovrebbe trovare spazio a centrocampo con Danilo Pereira e Bruno Fernandes, mentre la difesa davanti al portiere Rui Patricio dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Semedo, Ruben Dias, Pepe e Guerreiro, chiamati a fare meglio di sabato scorso. Didier Deschamps dovrebbe a sua volta punjtare su un 4-3-3 di lusso per una partita così importante. Le notizie più interessanti sono la conferma di Rabiot a centrocampo con Pogba e Kanté e il ritorno di Lucas Hernandez come terzino sinstro per completare la difesa con Pavard, Varane e Kimpembe davanti a Lloris. In attacco infine ecco il tridente grandi firme con Mbappé a destra, Griezmann a sinistra e Benzema prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Portogallo Francia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I campioni del Mondo, formalmente in trasferta, sono favoriti su quelli d’Europa: il segno 2 per il successo francese infatti è quotato a 2,25 contro il 3,90 del segno 1 per la vittoria del Portogallo. Livello intermedio infine per il pareggio: il segno X è quotato a 2,90.



