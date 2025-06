DIRETTA PORTOGALLO FRANCIA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

I precedenti dell’imminente diretta Portogallo Francia U21 ci presentano un quadro nel quale in sette confronti è uscito un solo pareggio; un’amichevole del maggio 2008 terminata 1-1, per il resto abbiamo quattro vittorie della Francia e due del Portogallo, ma uno di questi successi, nel novembre 2003, aveva portato i lusitani a ribaltare il playoff per le qualificazioni agli Europei e poi alla vittoria ai rigori, in quel caso si era trattato di un successo fuori casa con i gol decisamente “di lusso” ad opera di Cristiano Ronaldo e Bruno Alves, con in mezzo il temporaneo pareggio con Djibrl Cissè poi campione d’Europa con il Liverpool.

L’ultima partita tra queste due nazionali rimane molto lontana nel tempo se parliamo di un contesto di Under 21: anche in questo caso un’amichevole che è stata disputata nel settembre 2011, sono dunque passati 14 anni dal successo del Portogallo firmato Wilson Eduardo, ma sulla panchina lusitana sedeva già Rui Jorge. L’ultima vittoria della Francia è invece del giugno 2009: marcatore in quel caso Younousse Sankharé, ma adesso finalmente possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché ci siamo davvero, la diretta Portogallo Francia U21 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA PORTOGALLO FRANCIA U21 IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Portogallo Francia U21 bisogna dire che non sarà disponibile, ma potrete seguire questa partita su Uefa.tv e dunque in diretta streaming video sul canale della federazione europea.

PORTOGALLO FRANCIA U21: SUBITO IL BIG MATCH!

Ci prepariamo alla diretta Portogallo Francia U21, che si gioca allo Stadion Sihot di Trencin con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 11 giugno 2025: nella prima giornata degli Europei Under 21 2025 si affrontano subito due big che hanno la possibilità di arrivare in fondo, e che sicuramente sono largamente favorite per la qualificazione ai quarti in un girone C che comprende anche Polonia e Georgia. La Francia l’avevamo affrontata due anni fa, ci aveva battuto 2-1 ma poi il suo percorso si era arenato incredibilmente ai quarti, con una deludente sconfitta contro l’Ucraina.

Nazionale che sa sempre produrre giovani talenti, come del resto abbiamo visto anche nella finale di Champions League vinta dal Psg; lo stesso si può dire del Portogallo che a livello giovanile ha spesso e volentieri fatto molto bene, dunque siamo sicuri che questa partita non tradirà le attese e resta solo da capire cosa succederà nel corso della diretta Portogallo Francia U21, aspettando che la sfida di Trencin prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, analizzando meglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA U21

C’è Rui Jorge al comando della nazionale lusitana, il modulo potrebbe rimanere un 4-3-1-2 e nella diretta Portogallo Francia U21 andiamo con Joao Carvalho in porta protetto da una difesa nella quale Joao Muniz e Christian Marques sono i due centrali, sulle fasce laterali possono invece agire Pinheiro a destra e Nazinho sull’altra corsia. In mezzo al campo spazio invece a Diogo Nascimento come regista, con Pedro Santos e Mateus Fernandes da mezzali; Gustavo Sá alle spalle dei due attaccanti che possono essere Tiago Tomas e Henrique Araujo.

La Francia di Gérald Baticle risponde con un 4-2-3-1: Matsima e Lukeba si piazzano davanti a Restes, sugli esterni bassi ecco l’azione di Doukouré e Marlin, a centrocampo c’è una cerniera composta da due calciatori che potrebbero essere Agoumé e Lepenant senza però dimenticarsi della concorrenza di Andy Diouf, che può agilmente giocare in questa zona del campo. Sildillia è l’esterno destro sulla trequarti, ma occhio anche a Tchaouna che ha fatto bene con la Lazio; Bahoya in teoria sarebbe il titolare a sinistra, in zona centrale il favorito è Lemaréchal mentre come prima punta ovviamente c’è Tel, che ha in Abline un concorrente di tutto rispetto.

PRONOSTICO E QUOTE PORTOGALLO FRANCIA U21

Abbiamo anche le quote a regolare la diretta Portogallo Francia U21, l’agenzia Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria della nazionale lusitana ha un valore corrispondente a 2,70 volte quanto messo sul piatto e sono i Bleus ad essere favoriti, grazie al 2,40 che accompagna il segno 2 per la loro affermazione. Con il pareggio, sul quale puntare per il segno X, questo bookmaker vi porterebbe a una vincita equivalente a 3,45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.