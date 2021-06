Diretta/ Portogallo Germania (Euro 2020) streaming video tv: tedeschi alle strette

DIRETTA PORTOGALLO GERMANIA: RONALDO VUOLE LA QUALIFICAZIONE

Portogallo Germania, in diretta sabato 19 giugno 2021 alle ore 18.00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Tedeschi già alle strette in questo Europeo, per la prima volta nella loro storia nella competizione hanno iniziato con una sconfitta il loro cammino e ora per evitare problemi dovranno subito fare risultato contro il Portogallo di CR7. Nel Mondiale in Russia del 2018 la Germania ha già subito una clamorosa eliminazione al primo turno e il CT Low non vuole abbandonare con un’altra disfatta.

DIRETTA/ Ungheria Francia streaming video tv: una storia gloriosa (Euro 2020)

Il Portogallo nell’esordio in Ungheria ha sofferto più del previsto contro i magiari, prima di dilagare nel finale con 3 gol: già doppietta per Cristiano Ronaldo ma i lusitani hanno sofferto a più riprese e sembrano una squadra con forti individualità, ma che soprattutto in difesa sembra mostrare dei limiti. Partire con una vittoria è comunque sempre incoraggiante, senza dimenticare che i portoghesi si presentano all’appuntamento da campioni in carica, dopo il trionfo del 2016 nella finale di Parigi contro la Francia.

Risultati Europei 2020, classifica/ Diretta gol: Germania a rischio, live score

DIRETTA PORTOGALLO GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Germania, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GERMANIA

Le probabili formazioni della sfida tra Portogallo e Germania presso l’Allianz Arena di Monaco. I portoghesi allenati da Fernando Santos scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva. Risponderà la formazione tedesca guidata in panchina da Joachim Low con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA POLONIA/ Quote: il ballottaggio (Europei 2020)

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Portogallo Germania possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 3,10 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 2,35 volte la cifra investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA