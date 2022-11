Diretta/ Portogallo Ghana streaming video Rai 2: riflettori su CR7 (Qatar 2022)

DIRETTA PORTOGALLO GHANA: PORTOGHESI FAVORITI?

Portogallo Ghana, in diretta giovedì 24 novembre 2022 alle ore 17.00 presso lo Stadium 974 di Doha sarà una delle sfide valevoli per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Riflettori su CR7 in un Portogallo che in questo Mondiale appare estremamente competitivo ma che dovrà anche gestire le pressioni attorno alla sua stella, arrivata in Qatar nel pieno di una burrascosa polemica col suo club, il Manchester United, che potrebbe portare ad un divorzio anticipato.

Il Portogallo ha battuto con un netto 4-0 la Nigeria nell’ultimo test disputato, bene anche il Ghana che il 17 novembre scorso ha rifilato un secco 2-0 alla Svizzera, confermando di essere una squadra quadrata, forse la più equilibrata tra quelle presentate dal Continente africano nella competizione. Le due formazioni si ritrovano di fronte dopo il precedente nella Coppa del Mondo brasiliana del 2014: il 26 giugno di quell’anno il Portogallo vinse 2-1, gol decisivo realizzato proprio da Cristiano Ronaldo.

PORTOGALLO GHANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Ghana sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Portogallo Ghana, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PORTOGALLO GHANA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO GHANA

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Ghana, match che andrà in scena allo Stadium 974 di Doha. Per il Portogallo, Fernando Santos schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, B. Fernandes; B. Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Risponderà il Ghana allenato da Otto Addo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Wollacott; Lamptey, Aidoo, Salisu, Rahman; Partey, Issahaku, Kudus; Ayew, Afena Gyan, Jordan Ayew.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Ghana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Ghana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











