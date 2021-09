Diretta Portogallo Irlanda/ Streaming video Canale 20: si gioca in Algarve!

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA: UN TESTA-CODA!

Portogallo Irlanda verrà diretta dall’arbitro sloveno Matej Jug, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 1 settembre presso l’Estadio Algarve di Faro-Loulé: quarta giornata delle qualificazioni Mondiali 2022, che tornano a farci compagnia dopo la lunga pausa in mezzo alla quale abbiamo vissuto gli Europei. Il Portogallo difendeva il suo titolo, ma a causa di un girone non esaltante è finito subito in pasto al Belgio: eliminato agli ottavi, riprende ora la sua corsa verso un posto in Coppa del Mondo e al momento la situazione è estremamente positiva.

Non così per l’Irlanda, che ha una partita in meno ma ha anche sempre perso: dopo aver mancato la qualificazione agli Europei, i verdi rischiano ora di rimanere fuori anche dal prossimo Mondiale, e stanno attraversando una fase davvero poco brillante. Aspettando che la diretta di Portogallo Irlanda prenda il via, proviamo intanto a valutare in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Irlanda sarà trasmessa in chiaro nel nostro Paese: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali è infatti su Canale 20, una delle emittenti di Mediaset presenti sul digitale terrestre. Nessun costo aggiuntivo per assistere al match, e lo stesso sarà per il servizio di diretta streaming video: in alternativa potrete infatti avvalervi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare Video Mediaset e selezionare il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA

Per Portogallo Irlanda sarà consueto 4-3-3 per Fernando Santos: riflettori su Cristiano Ronaldo, reduce dall’addio alla Juventus per tornare al Manchester United. CR7 partirà prima punta nel tridente lusitano, con Diogo Jota che si sposterà a sinistra e Bernardo Silva che invece agirà a destra; a centrocampo Palhinha che avevamo già visto impiegato agli Europei, con lui dovrebbe esserci Bruno Fernandes con Joao Moutinho in ballottaggio con Renato Sanches per completare l’assetto. Poi la difesa, con Ruben Dias e Pepe a protezione di Rui Patricio e due terzini in Joao Cancelo e Raphael Guerreiro.

Più pragmatico Stephen Kenny: l’Irlanda si dispone con un 4-5-1 creando densità in mezzo al campo con Collins e Parrott che agiscono sulla linea mediana, facendo compagnia a Hendrick, Cullen (il regista) e Arter che potrebbero completare la linea. I terzini saranno Coleman e Doherty, poi l’esperto O’Shea e Egan davanti al portiere Travers; come prima punta il prescelto dal Commissario Tecnico irlandese dovrebbe essere Curtis, ma naturalmente potrebbero esserci delle variazioni rispetto a questo schieramento ipotizzato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Portogallo Irlanda: vediamo cosa ci dicono le quote su questa partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vale 1,21 volte quanto puntato, il segno X per l’eventualità del pareggio vi permetterebbe una vincita corrispondente a 6,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che regola il successo degli ospiti, il vostro guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 13,00 volte l’importo investito.

