Diretta Portogallo Irlanda, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 gruppo F

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA, LUSITANI SEMPRE IN VETTA

Si parte alle ore 20:45 di sabato 11 ottobre 2025 con la diretta Portogallo Irlanda. Presso l’Estádio José Alvalade di Lisbona il Portogallo tenterà di consolidare ancor di più la sua leadership nel gruppo F dove si trova attualmente al primo posto grazie ai sei punti conquistati nei primi due impegni sin qui disputati.

Diretta Spagna Georgia/ Streaming video tv: furie rosse per terza vittoria (Qualif Mondiali, 11 ottobre 2025)

I lusitani hanno schiantato l’Armenia all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 rifilandole una cinquina abbastanza clamorosa in trasferta e sono poi riusciti a spuntarla sempre lontano dalle mura amiche pure contro l’Ungheria per 3 a 2 grazie ad una rete messa a segno dall’ex juventino Joao Cancelo, assistito da Bernardo Silva.

Diretta Estonia Italia/ Streaming video tv: obiettivo tre punti! (Qualificazioni Mondiali 11 ottobre 2025)

Il solito Cristiano Ronaldo continua ad inseguire nuovi record con la squadra che ha amato di più nella sua carriera così da avvicinarsi ulteriormente insieme ai suoi alla rassegna iridata da disputare l’anno prossimo negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico. Un discorso ben diverso va invece fatto per gli ospiti di turno.

Gli irlandesi inseguono infatti il primo successo essendo stati bloccati con un pareggio per 2 a 2 dall’Ungheria a Dublino ed essendo poi anche finiti KO per 2 a 1 contro l’Armenia, quando non è bastato il gol firmato dal romanista Ferguron. Il solo punto guadagnato, esattamente come l’Ungheria, costringono i ragazzi in verde ad inseguire sia gli iberici che gli armeni.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Cinquina norvegese! Diretta gol live score (11 ottobre)

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Portogallo Irlanda dovrebbe quantomeno essere integrata nella diretta gol che verrà proposta da Sky. Appuntamento dunque sui canali di Sky Sport per poter seguire in televisione almeno negli highlights questa partita. Lo stesso discorso vale pure per la funzione streaming garantita dall’applicazione Sky Go.

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Irlanda: ci aspettiamo un 4-2-3-1 dal ct Martínez con Diogo Costa fra i pali, Joao Neves, Joao Cancelo, Ruben Dias e Nuno Mendes in difesa, Vitinha e Ruben Neves in mediana, Pedro Neto, Bruno Fernandes e Bernardo Silva ad alternarsi in attacco con Cristiano Ronaldo. Dall’altro lato mister Hallgrimsson potrebbe puntare anche lui sul modulo 4-2-3-1 con Caoimhin Kelleher in porta, Taylor, Nathan Collins, Dara O’Shea e Jake O’Brien dietro, Josh Cullen e Jason Knight nel mezo, Finn Azaz, Ryan Manning, Chiedozie Ogbene sulla trequarti alle spalle dell’attaccante romanista Evan Ferguson.

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA, LE QUOTE

Le varie agenzie di scommesse sportive non hanno il benchè minimo dubbio nell’indicare i lusitani come favoriti per la conquista della posta in palio nelle loro quote offerte per l’esito finale della diretta Portogallo Irlanda. Stando a Sisal la vittoria degli ospiti viene pagata addirittura a 20.00 mentre anche il pareggio rappresenta un azzardo visto il segno x quotato a 8.00. Il successo dei padroni di casa viene invece dato ad appena 1.13.