Diretta Portogallo Israele/ Streaming video tv: prova generale per Santos

Portogallo Israele, in diretta alle ore 20.45 di questa sera dallo stadio José Alvalade di Lisbona, è una partita amichevole importante soprattutto per i padroni di casa lusitani, perché i campioni d’Europa in carica del Portogallo sono all’ultimo test in vista del debutto ad Euro 2020, che li vedrà inseriti nel formidabile girone F che comprende anche Francia, Germania e Ungheria, tanto che già passare la prima fase sarà un obiettivo non così banale come dovrebbe essere per i campioni in carica, forti di un certo Cristiano Ronaldo. Ad appena sei giorni dal debutto nella rassegna continentale, ecco dunque che la diretta di Portogallo Israele assume una notevole importanza per i lusitani, che fin da subito non avranno margine d’errore. Per gli ospiti invece questa è una amichevole di lusso nel bel mezzo delle qualificazioni mondiali, che naturalmente sono l’obiettivo di Israele. Gli occhi però saranno tutti sui padroni di casa: che cosa succederà in Portogallo Israele?

DIRETTA PORTOGALLO ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Ricordiamo che la diretta tv di Portogallo Israele non sarà disponibile in Italia e che la partita amichevole da Lisbona non sarà trasmessa da noi nemmeno in diretta streaming video, di conseguenza i principali punti di riferimento saranno profili social e siti Internet ufficiali delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ISRAELE

Detto che in un’amichevole di questo genere è facile prevedere un gran numero di sostituzioni a partita in corso, le probabili formazioni di Portogallo Israele ci parlano di un 4-3-3 di partenza per i lusitani del c.t. Fernando Santos, che dovrebbe schierare in porta Rui Patricio; davanti a lui la difesa a quattro formata da Semedo, Pepe, Fonte e Guerreiro; a centrocampo il terzetto titolare del Portogallo potrebbe vedere in campo Danilo Pereira, W Carvalho e Bruno Fernandes, mentre in attacco ecco Joao Felix e André Silva a fare compagnia naturalmente a Cristiano Ronaldo. Il c.t. Ruttensteiner invece dovrebbe schierare Israele secondo il modulo 5-3-2: Nitzan in porta; folta difesa a cinque formata dai favoriti Dasa, Tibi, Dgana, Davidzada e Hanna; nel terzetto di centrocampo i possibili titolari sono Solomon, Natcho e Lavi, infine Malede e Zahavi sono i favoriti per comporre la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Portogallo Israele, non stupisce di certo notare che i padroni di casa lusitani partono nettamente favoriti per la vittoria. L’agenzia Snai infatti quota il segno 1 a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,00 per il segno X in caso di pareggio, infine in caso di colpaccio di Israele il segno 2 varrebbe ben 9,25 volte la posta in palio.



