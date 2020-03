Diretta Portogallo Italia donne/ Streaming video Rai: primo turno Algarve Cup 2020

Portogallo Italia donne si gioca alle ore 21:15 di mercoledì 4 marzo, presso l’Estadio Algarve di Faro: rappresenta una delle quattro partite del primo turno dell’Algarve Cup 2020, una manifestazione annuale che è giunta alla ventisettesima edizione. Di fatto si tratta di un torneo “amichevole”, ma nel corso degli anni questo appuntamento è diventato importante; per noi lo è visto che avremo in campo la nostra nazionale di calcio femminile, che torna a giocare dopo gli impegni delle qualificazioni agli Europei (che non sono terminati). Sarà dunque un’altra bella occasione per verificare i progressi di un gruppo che in epoca recente è cresciuto in maniera esponenziale, attirando tanto interesse anche riguardo al campionato di Serie A e che l’estate scorsa ha avuto grande seguito al Mondiale, che per noi è anche stato ampiamente positivo con il raggiungimento dei quarti (dove siamo stati eliminati dall’Olanda). Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Portogallo Italia, che è una gara secca e dunque prevede tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità; nel frattempo possiamo valutare le scelte di Milena Bertolini per l’undici iniziale, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Portogallo Italia donne.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Italia donne potrebbe essere trasmessa da Rai Sport e Rai Sport +, ma consigliamo di tenere d’occhio il palinsesto che potrebbe cambiare; in ogni caso i due canali cui fare riferimento sono i numeri 57 e 58 del televisore, con la possibilità di seguire questa partita anche sul sito www.raiplay.it – senza costi aggiuntivi – e dunque tramite il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA DONNE

Per la diretta di Portogallo Italia donne, Milena Bertolini potrebbe confermare la squadra tipo: solitamente la nostra nazionale gioca con il 4-3-3 ma ci sono ancora dei ballottaggi aperti. In porta andrà Giuliani, davanti a lei sicura del posto Sara Gama mentre a giocarsela sono Salvai e Linari, quest’ultima titolare al Mondiale a causa della rottura del crociato della piemontese della Juventus, che in condizioni “normali” avrebbe la maglia. Sulle corsie possono agire Guagni e Bartoli, ma la veterana della Fiorentina può agire anche a sinistra con Bergamaschi che eventualmente si prenderebbe la fascia destra; a centrocampo comanda come al solito Manuela Giugliano con al suo fianco Aurora Galli, il terzo posto nel settore nevralgico potrebbe essere della stessa Bergamaschi o di Cernoia. Davanti è tornata Barbara Bonansea: con lei titolare gli altri due posti sarebbero di Girelli e una tra Giacinti e Sabatino, in alternativa una delle ultime due potrebbe allargare la sua posizione oppure Valentina Cernoia potrebbe sistemarsi nel tridente offensivo.



