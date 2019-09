Diretta Portogallo Italia/ Streaming video Rai: esordio azzurro (Europei volley 2019)

Portogallo Italia rappresenta la partita inaugurale degli azzurri agli Europei volley 2019: si gioca alle ore 17:15 di giovedì 12 settembre presso la Park&Suites Arena di Montpellier, che sarà il teatro di tutte le sfide del gruppo A. Gli azzurri, reduci dalla qualificazione alle Olimpiadi 2020 – ottenuta in agosto contro la Serbia – sono inseriti in un girone che non dovrebbe essere troppo ostico: si qualificano le prime quattro che andranno a giocare gli ottavi di finale, e verosimilmente almeno i lusitani e la Romania ci sono inferiori, ma tutto sommato anche la Francia che pure potrà contare sul pubblico amico. Le altre avversarie sono Grecia e Bulgaria: l’Italia di Gianlorenzo Blengini ha tutto per vincere il girone e regalarsi una sfida malleabile nel primo turno ad eliminazione diretta, potendo così avanzare verso la Final Four di Parigi e un titolo che non vince da 14 anni – quattro invece quelli senza un podio continentale. Andiamo ora a presentare i temi principali nella diretta di Portogallo Italia, il cui inizio è atteso ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà come sempre la televisione di stato a trasmettere la diretta tv di Portogallo Italia: il canale è Rai Due che dunque è disponibile in chiaro per tutti e anche in alta definizione, con la consueta possibilità di seguire la partita degli Europei volley 2019 anche in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito ufficiale della Rai, all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA: IL CONTESTO

Portogallo Italia come detto non dovrebbe rappresentare un problema per gli azzurri, che sono galvanizzati dal pass per Tokyo 2020 e sono arrivati a Montpellier con ottime ambizioni di podio. Le nazionali da battere sono sempre le stesse: innanzitutto la Russia padrona di casa ma poi anche la cresciutissima Germania e la Polonia che è campione del mondo in carica, anche se due anni fa agli Europei non era nemmeno arrivata sul podio, e anzi manca dal medagliere del torneo continentale addirittura da dieci anni, ovvero dall’unico titolo raccolto. Ad ogni modo Blengini e i suoi giocatori devono guardare a loro stessi: il girone è assolutamente abbordabile ma bisognerà stare attenti a non commettere passi falsi, perchè già dagli ottavi il livello della competizione è destinato ad alzarsi e anche perdere una partita nel primo turno potrebbe significare andare a pescare un avversario ostico. Sia come sia, il gruppo a disposizione del CT è ormai rodato e pronto a tutto: vedremo allora se l’Italia riuscirà a tornare a far sventolare il tricolore al cielo d’Europa, di certo ci sono tutti i presupposti perchè sia così.



© RIPRODUZIONE RISERVATA