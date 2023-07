DIRETTA PORTOGALLO ITALIA U19/ Video streaming tv: finale agli Europrei dopo cinque anni (16 luglio 2023)

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA U19: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Portogallo Italia U19 ci consegnano una partita che dall’ottobre 2016 si è giocata per ben dieci volte. Il bilancio sorride ai lusitani, che hanno vinto in sette occasioni contro le tre degli azzurrini; i nostri tre successi peraltro sono arrivati in due amichevoli (sette anni fa e poi ancora nel settembre 2018) e soltanto una volta agli Europei, nella fase a gironi del 2018 quando ci eravamo imposti per 3-2 grazie ai gol di Christian Capone, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi (per il Portogallo a segno Miguel Luis e Domingos Quina).

Peccato che poi il Portogallo U19 ci avesse battuti in una finale che ricordiamo ancora, perché era terminata 4-3 ai tempi supplementari: dieci giorni dopo il nostro successo, scatto lusitano con Jota e Francisco Trincao, reazione azzurra in due minuti con doppietta di Moise Kean e supplementari. Qui, botta e risposta tra Jota e Scamacca ma al minuto 109 Pedro Martelo aveva segnato il gol decisivo a favore dei nostri avversari. Un grande peccato, naturalmente questa sera la grande speranza è quella di prenderci la rivincita anche se sarà tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

PORTOGALLO ITALIA U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Italia U19 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con la partita degli Europei Under 19 sarà per la precisione in chiaro per tutti su Rai Sport, il canale tematico che trovate al numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video di Portogallo Italia U19 sul sito di Rai Play o con la relativa app.

PORTOGALLO ITALIA U19: AZZURRINI ALL’ASSALTO DEL TITOLO EUROPEO

Portogallo Italia U19, in diretta domenica 16 luglio 2023 alle ore 21.00 presso il Ta’Qali National Stadium sarà una sfida valida per per la finalissima degli Europei Under 19. L’Italia ha raggiunto la finale degli Europei Under 19 dopo una vittoria sorprendente contro la Spagna. Grazie ai gol di Lipani, Pisilli e Vignato, la squadra azzurra ha eliminato una delle favorite del torneo. Ora dovranno affrontare il Portogallo nella sfida decisiva per il titolo. Dall’altra parte, i lusitani hanno dominato la Norvegia con una vittoria per 5-0 nella loro semifinale.

È un déjà-vu all’interno dell’Europeo Under 19, poiché il Portogallo e l’Italia si sono già affrontati in passato nella finale del torneo. L’ultima medaglia d’oro degli azzurri è arrivata proprio contro i lusitani nel 2003. Tuttavia, nel 2018, è stato il Portogallo a trionfare, aggiudicandosi il titolo contro l’Italia. Un risultato simile si era verificato anche nel 1999, quando l’Italia cercava il suo sesto titolo e gli iberici il quinto. In quella occasione, furono gli spagnoli a prevalere. Il confronto più recente tra le due squadre è avvenuto nella fase a gironi del torneo in corso, con una netta vittoria del Portogallo per 5-1 contro l’Italia. Questo risultato ha certamente alimentato il desiderio di rivincita nella squadra italiana, che ora avrà la possibilità di riscattarsi nella finale.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U19

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Italia U19, match che andrà in scena al Ta’Qali National Stadium. Per il Portogallo, Joaquim Milheiro schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ribeiro; Marques, Brás, Ribeiro, Esteves; Sá, Da Rocha; Diogo Prioste, Borges, Rodrigo Ribeiro; Hugo Felix. Risponderà l’Italia allenata da Alberto Bollini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Missori, L. Dellavalle, A. Dellavalle, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Hasa; Kayode, Esposito, Vignato.

PORTOGALLO ITALIA U19 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Italia U19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finalissima degli Europei Under 19. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











