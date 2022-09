DIRETTA PORTOGALLO ITALIA U20/ Video streaming tv: leggero svantaggio nei precedenti

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA U20: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Portogallo Italia U20, parliamo dei precedenti di questa sfida che oggi torna a farci compagnia nel Torneo 8 Nazioni. Dal 2017 a oggi le due nazionali si sono incrociate in quattro occasioni, sempre per questa competizione e curiosamente sempre in ottobre: abbiamo due vittorie lusitane (nei primi due precedenti andati in scena) a fronte di un successo degli azzurrini, che era maturato nel 2019 con un pirotecnico 4-3 in trasferta, e naturalmente un pareggio che rappresenta l’ultimo match prima di questo.

A segno quel giorno André Anderson, Manolo Portanova, Marco Olivieri nel primo tempo; il Portogallo U20 al 62’ aveva già pareggiato con Tiago Rodrigues, Fabio Vieira (che oggi gioca nell’Arsenal) e Joao Mario, ma il gol decisivo lo aveva infilato Gabriele Gori. Da ricordare anche che l’ultima sfida risale a undici mesi fa: sempre per il Torneo 8 Nazioni si era giocato al Benito Stirpe di Frosinone, ed era terminata in parità. Franco Tongya aveva aperto le marcature nel recupero del primo tempo, ma incredibilmente subito dopo Filipe Cruz aveva messo la punizione del pareggio; il Portogallo al 52’ era rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di André Amaro, ma il risultato non era più cambiato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA U20 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Portogallo Italia U20: la partita valida per il Torneo 8 Nazioni non viene infatti trasmessa sui canali della nostra televisione, e non dovrebbe essere a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere le informazioni utili sul match di Lisbona potrete eventualmente rivolgervi agli account ufficiali che la nostra federazione mette a disposizione sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter; consigliamo anche di consultare, sempre liberamente, il sito che trovate all’indirizzo www.figc.it.

PROSEGUE IL TORNEO 8 NAZIONI!

Portogallo Italia U20 è in diretta dallo stadio Josep Martin Vieira di Lisbona: le due nazionali scendono in campo alle ore 17:00 italiane (le 16:00 locali) di venerdì 23 settembre, per la seconda giornata del Torneo 8 Nazioni. Appuntamento ormai classico per le selezioni giovanili di questa fascia di età: sarà anche l’occasione per vedere all’opera Carmine Nunziata nella sua nuova nazionale, un processo “naturale” per il CT che ha conquistato la qualificazione al Mondiale che dovrà guidare il prossimo anno in Indonesia. Dunque, attenzione: la partita di oggi sarà interessante per molteplici aspetti.

Intanto possiamo anche dire che nel Torneo 8 Nazioni, che abbiamo vinto lo scorso anno, abbiamo esordito male: a giugno abbiamo perso in casa contro la Polonia e ora andiamo in cerca di riscatto, anche se chiaramente si tratta di una manifestazione di “lancio” verso altri obiettivi più importanti. Nel frattempo, mentre aspettiamo che la diretta di Portogallo Italia U20 prenda il via, proviamo a vedere in che modo Nunziata potrebbe presentare in campo la sua prima versione della nazionale azzurra Under 20, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA U20

Naturalmente nella diretta Portogallo Italia U20 il gruppo a disposizione di Nunziata è di fatto quello che il CT guidava con l’Under 19, e che adesso ha operato la transizione. Ipotizzando l’undici in campo dal primo minuto per il Torneo 8 Nazioni, possiamo parlare di un modulo con il 4-3-1-2: in porta potremmo vedere Passador, davanti a lui una linea difensiva con Fontanarosa e Fiumanò centrali mentre sulle corsie laterali potrebbero correre Mulazzi a destra e Turicchia sull’altro versante.

A centrocampo ci aspettiamo che siano titolari sia Casadei che Filippo Terracciano, che in questo momento stanno facendo ben parlare di loro; allo stesso modo Fabbian, titolare e primo in classifica in Serie B con la maglia della Reggina. Nel tridente offensivo la prima punta potrebbe essere Ambrosino; con lui De Nipoti e Cristiano Volpato sembrano essere degli ideali candidati per giocare sulle corsie esterne, potrebbe però esserci spazio dall’inizio anche per Montevago, sempre molto concreto con la Sampdoria Primavera.











