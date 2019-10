Diretta Portogallo Italia U20/ Streaming video tv: trasferta insidiosa

Portogallo Italia U20, in diretta dallo stadio Muncipal da Guardia, è la partita in programma oggi, martedi 15 ottobre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 17,30 (ma saranno le ore 16,30 locali). Gli azzurrini del ct Franceschini tornando dunque in campo per l’Elite League, il massimo torneo per il continente per le formazioni Under 20: quest’oggi però gli attende un banco di prova ben complicato contro la formazione di pari età lusitana, guidata dal tecnico Quinas e tra le rivali più temibili del gruppo. Ricordiamo bene che nella precedente edizione dell’Elite league i portoghesi erano riusciti a trovare la seconda posizione nella classifica iridata e pure oggi puntano alla vittoria. La diretta tra Portogallo e Italia U20 però non dovrebbe cogliere la formazione degli azzurri impreparata. Solo pochi giorni fa i ragazzi di Franceschini hanno disputato una buona partita contro l’Inghilterra, terminata col risultato di 2-2, dove hanno pure fatto vedere delle cose molto interessanti, specie nella ripresa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non ci sarà purtroppo una diretta tv per Portogallo Italia U20 e non sarà garantita nemmeno la diretta streaming video per il match in programma in terra lusitana. Di conseguenza, ecco che le principali fonti di informazione sulla partita di oggi saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federcalcio.

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA U20: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la seconda partita di questa sosta per le nazionale nel torneo dell’Elite league, il tecnico Franceschini potrebbe riproporre in terra lusitana gran parte dell’11 che ha giocato solo pochi giorni fa contro l’Inghilterra, sempre seguendo il 4-3-1-2 come modulo di partenza. Questo pomeriggio dovremmo quindi vedere ancora Loria tra i pali, con di fronte a sè il quartetto con Bellanova, Bettella, Buongiorno e Tripaldelli, pur con Frabotta e Fiordaliso a disposizione. Per la mediana i primi nomi del ct Franceschini rimangono Portanuova, Esposito e Colpani, mentre toccherà a uno tra Alberico e Anderson fare da trequartista, Sono maglie consegnate anche in attacco, con Raspadori e Nicolussi Caviglia titolari dal primo minuto.



