Diretta Portogallo Italia Under 19/ Streaming video tv: seconda amichevole

Portogallo Italia Under 19, in diretta da Mirandela alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi pomeriggio, lunedì 14 ottobre 2019, è la seconda amichevole consecutiva che la Nazionale Under 19 allenata dal commissario tecnico Alberto Bollini disputa in Portogallo in questi giorni. In questa prima parte della stagione infatti per l’Under 19 sono in programma solamente amichevoli, sulla strada dei primi impegni ufficiali che saranno a novembre. Portogallo Italia Under 19 ci darà l’occasione di cercare la rivincita della sconfitta di venerdì, una partita che onestamente non ha avuto storia, finita con il successo per 4-1 dei giovani lusitani ma di fatto già archiviata all’intervallo, quando il Portogallo era in vantaggio 4-0. Il risultato naturalmente in questo momento non è la priorità, ma è chiaro che c’è il desiderio di fare meglio e di tornare a casa con riscontri più positivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile seguire in diretta tv Portogallo Italia Under 19 e non ci sarà nemmeno una diretta streaming video della sfida amichevole di Mirandela. Consigliamo dunque di fare riferimento ai portali delle due federazioni e ai profili social ufficiali associati per le notizie sul match.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA UNDER 19

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Portogallo Italia Under 19, possiamo ricordare che i titolari azzurri nella prima amichevole di venerdì erano stati Federico Brancolini, Davide Ghislandi, Federico Bonini, Mmeh Caleb Okoll, Paolo Gozzi Iweru, Nicolò Rovella, Roberto Piccoli, Manu Gyabuaa, Alessio Ricciardi, Samuele Ricci ed Eddie Salcedo Mora. Naturalmente però ci potrà essere spazio per tutta la rosa: Michael Ntube, Fabio Ponsi, Luca Chierico, Edoardo Pierozzi, Alessandro Cortinovis e Gianmarco Cangiano erano già entrati a partita in corso tre giorni fa, Ludovico Gelmi, Andrea Carboni, Federico Marigosu, Jean Freddi Greco, Elia Petrelli e Jacopo Gianelli sperano invece naturalmente di avere spazio almeno oggi.



