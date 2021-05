Diretta Portogallo Italia Under 21/ Streaming video Rai 1: quarti Europei U21

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA UNDER 21: SFIDA DURA PER GLI AZZURRI!

Portogallo Italia Under 21, diretta dall’arbitro francese François Letexier presso lo Stadio Stožice di Lubiana, capitale della Slovenia, è la partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 che si disputa alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 31 maggio 2021. Questa anomala edizione riparte dopo due mesi di stop e la diretta di Portogallo Italia Under 21 sarà sicuramente una delle sfide salienti di questi quarti di finale.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2021/ Primi due quarti al via! Diretta gol live score

A fine marzo avevamo lasciato i giovani lusitani scatenati, vincitori del proprio girone con tre successi in altrettante partite e senza subire nemmeno un gol oltre a mostrare un attacco efficace, mentre l’Italia travolse per 4-0 la Slovenia nella terza e ultima giornata per prendersi la qualificazione dopo i precedenti due pareggi che ci lasciavano ancora in bilico. Non sarà una partita facile per gli azzurrini, che tuttavia sulla partita secca hanno certamente la possibilità di battere anche il quotato Portogallo. In 90 minuti (o poco più…) ci si gioca una bella fetta di questo anomalo biennio: che cosa succederà in Portogallo Italia Under 21?

Diretta/ Spagna Croazia U21 (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, si gioca!

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ribalta di prestigio per la diretta tv di Portogallo Italia Under 21, che sarà infatti trasmessa stasera su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. Ricordiamo che di conseguenza la partita dei quarti di finale degli Europei Under 21 sarà visibile anche in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO ITALIA UNDER 21

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Portogallo Italia Under 21. I lusitani di Rui Jorge potrebbero schierarsi con un modulo 4-4-2 e questi possibili titolari: Costa in porta; difesa a quattro composta da destra a sinistra da Tavares, Queiros, Leite e dal milanista Dalot; a centrocampo ecco invece il possibile quartetto con Vitinha, Gedson Fernandes, Bragança e Veira; infine, il monzese Mota Carvalho potrebbe giocare nella coppia d’attacco con Tomas. La replica dell’Italia del c.t. Nicolato potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 3-5-2: in porta Carnesecchi; retroguardia a tre con Lovato, Del Prato e Ranieri possibili titolari; nel folto centrocampo a cinque potrebbero agire da destra a sinistra Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore e Sala; infine il tandem d’attacco composto da Scamacca e Cutrone.

Diretta/ Olanda Francia U21 (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Portogallo Italia Under 21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I lusitani (formalmente in casa) partono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di segno X sul pareggio e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria dell’Italia Under 21.



© RIPRODUZIONE RISERVATA