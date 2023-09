DIRETTA PORTOGALLO LUSSEMBURGO/ Video streaming tv: i precedenti sono a senso unico (11 settembre 2023)

DIRETTA PORTOGALLO LUSSEMBURGO: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i testa a testa che anticipano la diretta di Portogallo Lussemburgo? Lo scorso 26 marzo allo Stade de Luxembourg era stata una marcia trionfale per i lusitani, che avevano vinto 6-0 trovando quattro gol nel solo primo tempo: Cristiano Ronaldo aveva segnato una doppietta, poi sigilli per Joao Felix, Bernardo Silva, Otavio e Rafael Leao che tre minuti prima di realizzare la sesta rete della sua nazionale si era fatto parare un rigore da Anthony Moris. Non era andata troppo diversamente l’ultima in casa del Portogallo, nell’ottobre 2021 per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar: in quel caso era stato 5-0 grazie a tre gol di CR7 (con due rigori) e uno a testa per Bruno Fernandes e Joao Palhinha.

In generale Portogallo Lussemburgo è una partita che ha ben 20 precedenti: i lusitani hanno vinto 18 volte (spesso e volentieri in goleada), hanno pareggiato in una occasione ma hanno anche perso, incredibilmente, nell’ottobre 1961 per le qualificazioni al Mondiale cileno. In campo c’era un giovane Eusebio, che aveva segnato al minuto 82: il Portogallo era già sotto di tre gol, tutti realizzati da Ady Schmit, poi aveva anche subito il poker da Nicolsa Hoffmann prima di realizzare la seconda rete con Iauca. (agg. di Claudio Franceschini)

PORTOGALLO LUSSEMBURGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Portogallo Lussemburgo sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 256) solamente con abbonamento al pacchetto Sport di Sky. Esiste però la possibilità di vedere il match anche in chiaro grazie a Cielo, canale 26 del digitale terrestre dunque accessibile a tutti.

Per assistere alla diretta Portogallo Lussemburgo in streaming video si potrà fare affidamento, naturalmente per gli abbonati Sky, al servizio di Sky oppure gratuitamente attraverso il sito web di Cielo.

PORTOGALLO LUSSEMBURGO, ESITO GIA’ SCRITTO O SORPRESA?

La diretta Portogallo Lussemburgo, in programma lunedì 11 settembre alle ore 20:45, racconta della sesta giornata di qualificazione per gli Europei del 2024 in Germania. Fin qui un percorso perfetto per i lusitani che contano cinque vittorie in altrettante partite avendo battuto Liechtenstein, Lussemburgo all’andata, Bosnia, Islanda e ultimamente anche la Slovacchia nell’1-0 datato 8 settembre con gol decisivo di Bruno Fernandes.

Il Lussemburgo d’altro canto è senza dubbio la sorpresa del Gruppo J essendo attualmente terza a pari punti con la Slovacchia seconda e considerando che sono le prime due squadre di ogni raggruppamento a passare, i lussemburghesi potrebbero sognare la propria prima storica partecipazione ad una competizione di altissimo livello. L’inizio claudicante con un pareggio in Slovacchia e una sonora sconfitta col Portogallo non ha abbattuto il Lussemburgo che nelle successive tre partite ha vinto contro Liechtenstein, Bosnia e Islanda sempre con due gol di scarto.

DIRETTA PORTOGALLO LUSSEMBURGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Lussemburgo vede come detto i padroni di casa fare a meno del loro calciatore più rappresentativo ovvero Cristiano Ronaldo. Partiamo però dalle certezze ovvero il 4-3-3 con Diogo Costa tra i pali. Difesa a quattro che vede Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva e Cancelo occupare la zona difensiva di campo. A centrocampo Vitinha, Palhinha e Bruno Fernandes, reduce dal gol decisivo contro la Slovacchia. Davanti Bernardo Silva e Leao esterni con Goncalo Ramos punta.

Per il Lussemburgo un classico 4-4-2 che vede in porta Moris. M. Martins e Pinto saranno i terzini con Mahmutovic-Chanot come cerniera difensiva. C. Martins e Olesen occuperanno la zona nevralgica del campo mentre Sinani e Barreiro agiranno da esterni. Davanti Curci e Borges Sanches.

DIRETTA PORTOGALLO LUSSEMBURGO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Portogallo Lussemburgo sono nettamente dalla parte dei lusitani. La vittoria secondo bet365 vale appena 1.05 mentre la X a 15. Se gli ospiti riusciranno nell’impresa, i coraggiosi col segno 2 festeggeranno con 41 volte la posta in gioco.

Ci si aspetta una partita ricca di gol visto che l’Over 2.5 è dato a 1.33, ma tutti da una sola parte: difficile pensare che il Lussemburgo, almeno sulla carta, possa segnare dato che il segno Gol relativo ad “entrambe le squadre a segno” viene offerto a 3.50.











