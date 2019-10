Diretta Portogallo Lussemburgo/ Streaming video tv: tutto facile? (Europei 2020)

Portogallo Lussemburgo, che viene diretta dall’arbitro polacco Daniel Stefanski, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 11 ottobre presso il José Alvalade: a Lisbona i campioni in carica riprendono la marcia verso le qualificazioni agli Europei 2020, di fatto una formalità avendo già vinto la Nations League (stranezze della nuova formula disposta dalla UEFA). Sia come sia i lusitani sono al secondo posto nel gruppo B, con una partita in meno rispetto all’Ucraina ma anche 5 lunghezze da recuperare; dopo la scorpacciata di gol in Lituania, con tanto di poker firmato dal recordman Cristiano Ronaldo, anche la partita di questa sera non dovrebbe rappresentare problemi. Il Lussemburgo, che ha 4 punti, punta a rimanere davanti ai baltici in classifica e potrebbe mettere pressione alla Serbia, che però dal canto suo è in corsa per la qualificazione; andiamo allora a leggere quali possono essere le scelte dei due allenatori per la diretta di Portogallo Lussemburgo, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Lussemburgo, salvo variazioni di palinsesto, non è tra quelle che vengono proposte per questa serata dedicata alle qualificazioni agli Europei 2020; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare il sito www.uefa.com (selezionando l’apposita sezione) o gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO LUSSEMBURGO

Potrebbe esserci un po’ di turnover per Fernando Santos in Portogallo Lussemburgo, considerando soprattutto che la prossima partita sarà quella contro l’Ucraina: dunque davanti a Rui Patricio potremmo vedere Pepe a fare coppia con Ruben Semedo, mentre sulle fasce potrebbero giocare Nélson Semedo e Raphael Guerreiro che è in ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo Danilo Pereira si candida ad un posto come regista, con Joao Moutinho e William Carvalho che devono vincere la concorrenza di Pizzi e Bruno Fernandes; davanti Cristiano Ronaldo a caccia di un altro primato potrebbe comunque giocare, con Bruma e Bernardo Silva che potrebbero accompagnarlo mentre Joao Felix potrebbe essere risparmiato. Il Lussemburgo si dovrebbe schierare con un 4-2-3-1: Moris in porta, Gerson e Chanot come difensori centrali avendo in Jans e Carlson i due terzini. In mezzo al campo la regia di Olivier Thill e Barreiro Martins che dovranno fare anche e soprattutto lavoro di interdizione, poi Vincent Thill e Gerson Rodrigues che agiranno come esterni offensivi supportando l’operato di Sinani, che farà da trequartista alle spalle della prima punta Deville (anche se Turpel resta ovviamente un’opzione più che valida).

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente in Portogallo Lussemburgo sono i lusitani a partire clamorosamente favoriti: l’agenzia di scommesse Snai addirittura fornisce un valore di 1,05 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, ma è ancora più evidente il divario tra le due nazionali leggendo il 30,00 che accompagna l’eventualità del successo esterno, per il quale dovrete scommettere sul segno 2. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 12,00 volte quanto puntato.



