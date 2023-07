DIRETTA PORTOGALLO NORVEGIA U19/ Video streaming tv: lusitani dominanti nei precedenti (Europei 2023)

DIRETTA PORTOGALLO NORVEGIA U19: I TESTA A TESTA

La diretta di Portogallo Norvegia U19 ci fornisce un piatto decisamente ricco per quanto riguarda i precedenti: ne troviamo infatti 10 solo negli ultimi 13 anni, con un bilancio che tra l’altro pende clamorosamente dalla parte dei lusitani. Il Portogallo entra in questa semifinale con nove vittorie consecutive: per trovare l’ultima affermazione della Norvegia dobbiamo tornare al febbraio 2010, quando in un’amichevole era terminata 2-1 con i gol di Flamur Kastrati e Stefan Johansen (al 90’) inframmezzati dal temporaneo pareggio firmato da Nuno Reis.

Poi, come detto, solo vittorie portoghesi: tra queste anche due nella fase a gironi degli Europei, la più recente risale al 2018 quando i lusitani avevano vinto il titolo (battendo l’Italia in finale), in quel frangente era finita 3-1 con Francisco Trincao grande protagonista, l’esterno passato poi al Barcellona aveva firmato una doppietta mentre il terzo gol del Portogallo lo aveva timbrato Miguel Luis. Per la Norvegia aveva accorciato le distanze Eman Markovic, ma non era servito per evitare la sconfitta. Vedremo ora come andrà in questa semifinale… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTOGALLO NORVEGIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Norvegia U19, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita: gli Europei Under 19 sono infatti coperti dalla televisione di stato ma solo per quanto riguarda le partite della nostra nazionale. Per la prima semifinale non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video; le informazioni utili saranno fornite dal sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) all’apposita sezione dedicata al torneo, così come dalle relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter della federazione europea.

PORTOGALLO NORVEGIA U19: SEMIFINALE DA SEGUIRE!

Portogallo Norvegia U19 è in diretta dall’Hibernians Stadium di Paola, alle ore 18:00 di giovedì 13 luglio: è la prima semifinale degli Europei Under 19 2023, una partita che ci interessa da molto vicino perché, ovviamente, la vincente sarebbe la potenziale avversaria dell’Italia nell’ultimo atto del torneo. Il Portogallo parte nettamente favorito: lo abbiamo visto nella fase a gironi, in cui ha schiantato gli azzurrini con un netto 5-1 e ha chiuso a punteggio pieno senza troppi patemi, permettendosi anche di fare leggero turnover nella partita contro Malta con la quale è stato sigillato il primo posto.

La Norvegia ha terminato imbattuta il suo girone, ma ha comunque mostrato qualche limite; una nazionale certamente in crescita anche come movimento generale (pensando alla federazione) e attenzione perché potrebbe anche arrivare la sorpresa pur se, ripetiamo, in finale agli Europei attendiamo sulla carta i lusitani. Adesso, mentre la diretta di Portogallo Norvegia U19 si avvicina, proviamo a valutare in che modo i due CT intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, e dunque possiamo prenderci un po’ di tempo per leggere insieme le probabili formazioni della semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO NORVEGIA U19

In Portogallo Norvegia U19 Joaquim Milheiro dovrebbe tornare a schierare alcuni dei titolari: in porta andrà dunque Gonçalo Ribeiro, davanti a lui difesa con Antonio Ribeiro e Bras da centrali mentre Gonçalo Esteves e Martim Marques saranno i terzini. A centrocampo comanda Nuno Félix, supportato dalle mezzali che dovrebbero essere Samuel Justo e Gustavo Sa; per quanto riguarda il tridente offensivo, Hugo Félix e Carlos Borges faranno da supporto al centravanti, ancora una volta Rodrigo Ribeiro.

La Norvegia U19 di Luis Pimenta gioca con un modulo speculare: Ree il portiere con Haram e Hopland davanti a lui, Solheim il terzino destro e Egeli che si muove sull’altra corsia. In mediana il playmaker e creatore di gioco è Roaldsoy; Braude e Niklas Odegard dovrebbero essere i due calciatori scelti per stazionare sugli interni, ovviamente dando anche supporto al reparto avanzato nel quale Faraas se la vede con Flataker e Skogvold per il ruolo di prima punta, Sivertsen occuperà la corsia destra e Daniel Bassi sarà a sinistra.

PORTOGALLO NORVEGIA U19 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Norvegia U19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la semifinale degli Europei Under 19. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Norvegia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











