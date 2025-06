Diretta Portogallo Olanda U21 streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del primo quarto di finale agli Europei 2025.

DIRETTA PORTOGALLO OLANDA U21 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti alla diretta Portogallo Olanda U21, partita di grande tradizione che tra l’altro agli Europei si gioca per la seconda edizione consecutiva, anche se oggi in un contesto più importante perché due anni fa lusitani e orange si erano incrociati nel girone, ed era finita 1-1 con i gol di André Almeida e Brian Brobbey. Sarà in totale la terza sfida nella fase finale della competizione continentale: abbiamo un altro precedente che risale al 2007, anno del secondo titolo consecutivo dell’Olanda, che nel corso del girone aveva vinto 2-1 grazie a Ryan Babel (rigore) e Mace Rigters, per il Portogallo aveva accorciato le distanze Miguel Veloso.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025/ Il primo quarto di finale! Diretta gol live score (oggi 21 giugno)

Se invece consideriamo il quadro generale del testa a testa, scopriamo che i lusitani hanno vinto più volte, cinque contro tre; l’ultimo successo è un 2-1 del novembre 2020 nelle qualificazioni, in quel caso il grande protagonista era stato Fabio Vieira autore di una doppietta, cui aveva temporaneamente risposto Cody Gakpo con il pareggio. Firme illustri, che potrebbero arrivare anche quest’oggi: intanto noi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, perché finalmente la diretta Portogallo Olanda U21 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Spagna Inghilterra U21/ Quote: Raul Moro titolare? (Europei 2025, oggi 21 giugno)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PORTOGALLO OLANDA U21 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Portogallo Olanda U21 sarà visibile su Rai Sport e quindi in chiaro, con la possibilità di seguire anche la diretta streaming video grazie a Rai Play. PORTOGALLO OLANDA U21 STREAMING VIDEO RAIPLAY

IL PRIMO QUARTO DI FINALE!

La diretta Portogallo Olanda U21, in programma alle ore 18:00 di sabato 21 giugno presso lo Stadion Pod Dubnon di Zilina, ci introduce al primo quarto di finale degli Europei Under 21 2025: si affrontano due nazionali di grande tradizione giovanile, e che potrebbero regalarci un bello spettacolo.

Probabili formazioni Portogallo Olanda U21/ Quote: moduli speculari! (quarti Europei 2025, oggi 21 giugno)

I lusitani hanno perso tre finali Under 21, di cui due anche molto recenti, e non hanno mai vinto il titolo: si sono qualificati ai quarti con 7 punti e zero gol subiti, ma adesso arriva il momento della verità e dovranno dimostrare di poter arrivare fino a sollevare il tanto ambito trofeo.

L’Olanda invece non festeggia da una doppietta che è lontana 18 anni, ultimamente ha sempre mancato il grande appuntamento e ha rischiato di rimanere fuori dai quarti anche quest’anno, cogliendo però una bella e fondamentale vittoria contro l’Ucraina per proseguire la corsa.

Adesso vedremo finalmente quello che succederà nella diretta Portogallo Olanda U21, aspettando che le due nazionali scendano sul terreno di gioco di Zilina facciamo le nostre considerazioni sui calciatori che potrebbero essere in campo per questa interessantissima partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA U21

Nella diretta Portogallo Olanda U21 si affrontano due moduli speculari, vale a dire 4-3-3: sia Rui Jorge che Michael Reiziger sono stati difensori che hanno giocato nelle rispettive nazionali e impostano la partita su un piano offensivo. Tra le fila lusitane c’è soprattutto la capacità di andare in gol partendo dalla panchina, a impressionare oltre a Mateus Fernandes in mezzo al campo sono stati anche l’esterno destro Geovany Quenda e la prima punta Henrique Araujo, entrambi dovrebbero partire titolari nel quarto di finale contro l’Olanda ma staremo a vedere se sarà così.

Olanda che dal canto suo risponde con alcuni elementi che sono già oggetto di attenzioni del calciomercato: il figlio d’arte Ruben Van Bommel ad esempio piace molto al Bologna ma ci sta pensando anche la Juventus, che ha messo gli occhi anche su Luciano Valente che nel corso di questi Europei Under 21 2025 ha già messo a segno due gol. Inevitabile poi parlare di Jorrel Hato: Francesco Farioli lo ha allenato nell’Ajax e lo ha definito un difensore da Real Madrid, sicuramente la classe non gli manca e oggi dovrà essere bravo a guidare la sua difesa contro un attacco lusitano che ha segnato nove gol nelle ultime due partite.

PORTOGALLO OLANDA U21: QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo anche le quote che sono state emesse dalla Snai, con la diretta Portogallo Olanda U21 scopriamo che i lusitani sono favoriti con un valore che sul segno 1 corrisponde a 2,25 volte quanto messo sul tavolo, per contro invece il segno 2 che regola l’affermazione degli orange vi farebbe guadagnare 2,90 volte la vostra giocata, e il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita equivalente a 3,40 volte la posta in palio.