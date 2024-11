DIRETTA PORTOGALLO POLONIA, MARTINEZ VUOLE CONSOLIDARE IL PRIMO POSTO

In campo alle 20,45 di venerdì 15 novembre 2024 la diretta Portogallo Polonia valida per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. La partita si giocherà tra due nazionali che si stanno giocando il passaggio del turno e sono a caccia della vittoria. Tre vittorie ed un solo pareggio per il Portogallo di Martinez che si è fermato solo l’ultima giornata in casa della Scozia. Una sola vittoria ed un pareggio, invece, per la Polonia di Probierz che sta cercando una nuova identità e sta perdendo punti per strada nonostante il terzo posto.

DIRETTA PORTOGALLO POLONIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Portogallo Polonia dovrete collegarvi esclusivamente su UEFA TV perché nessuna emittente televisiva trasmetterà la Nations League. Inoltre, vi offriamo l’opportunità di seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni del match.

PORTOGALLO POLONIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diogo Costa sarà il portiere del Portogallo di Martinez che presenterà una difesa a quattro con Dalot, Silva, Djalò e Nuno Mendes. Palhinha, Joao Neves e Bruno Fernandes saranno i centrocampisti con Bernardo Silva Cristiano Ronaldo e Leao a completare l’attacco.

Probierz schiererà la sua Polonia con assetto difensivo con Bułka tra i pali con Bednarek, Kiwior e Bereszyński a formare una difesa a tre sostenuta da Zalewski e Kaminski sugli esterni e con il compito di rientrare in difesa. Szymański, Moder e Zielinski completano il centrocampo a sostegno di Lewandowski e Świderski come coppia d’attacco.

PORTOGALLO POLONIA, LE QUOTE

Interessiamoci anche al discorso relativo alle quote della diretta Portogallo Polonia andando ad approfondire le quote proposte da Sisal per il match. I portoghesi sono favoriti e la loro vittoria è data a 1,28 contro il 2 per i polacchi a 10,00 e il pareggio X a 5,50.