DIRETTA PORTOGALLO POLONIA U21 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Decisamente interessante è la storia che ci accompagna verso la diretta Portogallo Polonia U21, una partita infatti che vanta per la precisione dieci precedenti a cominciare dal 1982, quindi ormai oltre 40 anni fa – dato non banale quando si parla di Nazionali Under 21. Il Portogallo è in chiaro vantaggio grazie a sei vittorie a fronte di due pareggi e altrettanti successi per la Polonia Under 21.

DIRETTA/ Slovacchia Italia U21 (risultato 0-0) video streaming Rai 2: gioca Casadei! (oggi 14 giugno 2025)

I polacchi possono mettere sul piatto in realtà un dolce ricordo relativo all’ultimo incrocio, anche se ormai sono passati quasi sette anni e quindi diversi cicli di Under 21: eravamo nell’autunno 2018 quando fu infatti la Polonia a vincere il playoff di qualificazione verso gli Europei dell’anno seguente in Italia e San Marino. Per di più la Polonia firmò una rimonta davvero inattesa, perché aveva perso per 0-1 la partita d’andata in casa ma poi fece il colpaccio andando a vincere per 1-3 in Portogallo nell’incontro di ritorno. Per i lusitani allora ci sarà anche un piccolo desiderio di rivincita nella diretta Portogallo Polonia U21! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Francia Georgia U21 (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (oggi 14 giugno 2025)

PORTOGALLO POLONIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Portogallo Polonia U21 in tv non sarà disponibile, nemmeno sotto forma di diretta streaming video, il sito della Uefa però vi fornirà tutte le info.

POSTA IN PALIO DELICATA

C’è già poco margine d’errore per entrambe nella diretta Portogallo Polonia U21, in programma alle ore 21.00 di questa sera, sabato 14 giugno 2025, per la seconda giornata del girone C degli Europei Under 21, allo Stadion na Sihoti della città slovacca di Trenčín.

La situazione migliore è quella del Portogallo U21, che arriva dal pareggio nel big-match contro la Francia che è stato collocato subito alla prima giornata: questo però significa pure che i giovani lusitani devono vincere nella diretta Portogallo Polonia U21, altrimenti tutto potrebbe complicarsi.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025, CLASSIFICHE/ Rimonta spagnola! Diretta gol live score (oggi 14 giugno)

Chi nelle ultime due edizioni vanta la finale 2021 e i quarti 2023 dovrebbe comunque essere favorito contro la Polonia, che invece è tornata agli Europei per la prima volta dal 2019, ma ha cominciato malissimo perdendo 2-1 all’esordio contro la Georgia a causa di un gol subito al 94’ minuto.

Adesso per i giovani polacchi restano le due partite sulla carta più dura e quindi una vera e propria montagna da scalare, serve iniziare subito a fare punti ma ne saranno capaci stasera nella diretta Portogallo Polonia U21? Di certo siamo a un bivio già fondamentale per entrambe…

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO POLONIA U21

Rui Jorge potrebbe confermare il modulo 4-3-3 per i lusitani nelle probabili formazioni della diretta Portogallo Polonia U21. In porta indichiamo Samuel Soares; davanti a lui il terzino destro Rodrigo Pinheiro aprirà la difesa a quattro che dovrebbe essere completata da Chico Lamba, Joao Muniz e Rafael Rodrigues; a centrocampo citiamo invece Mateus, Nascimento e il capitano Paulo Bernardo. Infine davanti per il Portogallo U21 potremmo vedere Geovany Quenda e Roger Fernandes ai fianchi della prima punta Tiago Tomas.

Adam Majewski deve invece cercare una scossa, vedremo se cambierà qualcosa nelle scelte e magari anche nel modulo, che al debutto era stato un coperto 5-4-1. In porta il capitano Tobiasz; davanti a lui la folta difesa a cinque con gli estremi Marczuk e Pyrka e in mezzo a loro il terzetto centrale con Peda, Mosor e Gurgul; a centrocampo i mediani Katuzinski e Kozubal, affiancati dai due esterni che potrebbero essere Kozlowski e Fornalczyk; infine, il riferimento più avanzato è il numero 9 Szymczak.

PRONOSTICO E QUOTE

Tutto sembra essere piuttosto chiaro nel pronostico basato sulle quote William Hill per la diretta Portogallo Polonia U21, perché la vittoria lusitana non sembra essere in discussione, con la quotazione per il segno 1 pari a 1,54. Il pareggio invece già varrebbe 4,30 volte la giocata, infine il segno 2 per la gioia polacca è indicato a 5,60.