Diretta/ Portogallo Qatar streaming video tv: rivincita in amichevole (Amichevole)

DIRETTA PORTOGALLO QATAR: LUSITANI SUPER FAVORITI!

Portogallo Qatar, in diretta sabato 9 settembre 2021 alle ore 21.15 presso l’Estadio Algarve di Faro sarà una sfida valevole come amichevole nel cammino delle due Nazionali verso i Mondiali che proprio il Qatar ospiterà nel 2022. Il Portogallo ricambia l’ospitalità alla Nazionale asiatica dopo la sfida disputata il 4 settembre scorso, si giocò in Ungheria con i qatarioti ospitanti e il Portogallo vinse 1-3 con i gol di Andre Silva, Otavio e Bruno Fernandes. I lusitani sono in un buon momento e saranno chiamati a difendere i 2 punti di vantaggio sulla Serbia nel girone di qualificazione verso i Mondiali.

Dopo il ko contro i portoghesi il Qatar ha poi pareggiato nell’ultimo impegno disputato contro il Lussemburgo, un’altra formazione inserita proprio nel girone A, quello del Portogallo, nelle qualificazioni alla rassegna iridata che l’anno prossimo gli asiatici saranno chiamati ad ospitare. Un grande impegno non solo a livello organizzativo ma anche sportivo, ricordando che mai in precedenza il Qatar si era qualificato per la fase finale di un Mondiale di calcio.

DIRETTA PORTOGALLO QATAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Portogallo Qatar non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere a questa partita amichevole non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR PORTOGALLO

Le probabili formazioni della diretta Qatar Portogallo, match che andrà in scena all’Estadio Algarve di Faro. Per il Qatar, Felix Sanchez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barsham; Al-Rawi, Khoukhi, Abdelkarim Hassan; Correia, Alahrakm Boudiaf, Hatim, Elamin; Almoez, Afif. Risponderà il Portogallo allenato da Fernando Santos con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lopes; Mendes, Danilo, Duarte, Semedo; Joao Mario, Joe Moutinho, Neves; Otavio, Andre Silva, Guedes.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio Algarve di Faro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Qatar con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.80, mentre l’eventuale successo del Portogallo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.35.

