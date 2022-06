Diretta/ Portogallo Repubblica Ceca streaming video: per il primato (Nations League)

DIRETTA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Portogallo Repubblica Ceca, in diretta giovedì 9 giugno 2022 alle ore 20.45 presso l’Estádio José Alvalade di Lisbona sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. E’ già scontro per il primato nel gruppo 2 della Lega A di Nations League. Una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate per lusitani e ceki, dopo il pareggio con la Spagna il Portogallo ha battuto la Svizzera, cammino inverso per la Repubblica Ceca ma medesimi risultati.

I portoghesi nell’ultimo 4-0 rifilato agli elvetici hanno ritrovato un Cristiano Ronaldo in grande forma, autore di una doppietta che ha ulteriormente livellato i suoi straordinari record in Nazionale. Pirotecnico 2-2 tra i ceki e le Furie Rosse, che hanno riacciuffato il pari a Praga solo al 90′. Gli ultimi tre incroci tra le due Nazionali sono andati in scena tutti nella fase finale degli Europei: l’ultima volta, il 21 giugno 2012, ha vinto il Portogallo di misura proprio con un gol di Cristiano Ronaldo, nei quarti di finale degli Europei 2012.

DIRETTA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Portogallo Repubblica Ceca sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO REPUBBLICA CECA

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Svizzera, match che andrà in scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Per il Portogallo, Fernando Santos schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Pereira, Mendes, Otavio, Carvalho, Neves, Jota, Cristiano Ronaldo, Fernandes. Risponderà la Svizzera allenata da Jaroslav Silhavy con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Vaclik, Zima, Brabec, Mateju, Coufal, Sadilek, Soucek, Zeleny, Pesek, Kuchta, Lingr.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Repubblica Ceca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Repubblica Ceca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











