DIRETTA PORTOGALLO SCOZIA, SECONDA GIORNATA

Inizi opposti per le due formazioni della diretta Portogallo Scozia. La partita, valevole per la seconda giornata del Gruppo 1 di Nations League, si giocherà a Èstadio da Luz di Lisbona domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45

I lusitani hanno iniziato col piede giusto l’avventura in questa Nations League grazie al 2-1 inflitto alla Croazia in virtù delle reti di Dalot e Ronaldo, autore della rete numero 900 in carriera. Da ricordare che la prima edizione del torneo è stata vinta proprio dal Portogallo nel 2018/2019.

D’altro canto la Scozia ha debuttato in Nations League 2024/2025 con una sconfitta rocambolesca tra le mura amiche contro la Polonia. Dopo che il duo napoletano McTominay-Gilmour aveva rimontato le reti di Szymanski e Lewandowski su rigore, al 97esimo un altro tiro dal dischetto stavolta di Zalewski è valso i tre punti per i biancorossi.

DOVE VEDERE DIRETTA TV PORTOGALLO SCOZIA, STREAMING VIDEO

Se volete sapere dove vedere la diretta Portogallo Scozia, purtroppo l’unica risposta che possiamo darvi è negativo: in Italia nessuno trasmetterà l’incontro.

Questo poiché nel Belpaese non sono stati acquistati i diritti della Nations League e dunque non si potrà vedere nemmeno in diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SCOZIA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Portogallo Scozia. I lusitani scenderanno in colpo col 4-3-3. Tra i pali Diogo Costa, difeso qualche metro più avanti da Dalot, Ruben Dias, Inacio e Nuno Mendes. A centrocampo spazio per Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Vitinha. In attacco tridente offensivo Neto, Ronaldo e Leao.

La Scozia invece si schiererà col 4-2-3-1. In porta Gunn, pacchetto arretrato formato da Ralston, Hanley, McKenna e Robertson: Nella zona nevralgica del campo vedrà dal primo minuto Gilmour e McLean. Sulla trequarti McGinn, McTominay e Christie con Dykes unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PORTOGALLO SCOZIA

Adesso guardiamo insieme le quote per le scommesse sulla diretta Portogallo Scozia. In questa seconda giornata di Nations League, i lusitani sono favoritissimi a 1.22 contro i 15 del 2 fisso. Il segno X del pareggio è offerto a 6.00.

Sembra molto probabile l’Over 2.5 rispetto all’Under essendo rispettivamente a 1.65 e 2.20. Diversa la situazione per Gol a 2.50 e No Gol a 1.50.