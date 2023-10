DIRETTA/ Portogallo Slovacchia video streaming tv: dominio lusitano in passato (Euro 2024, 13 ottobre 2023)

DIRETTA PORTOGALLO SLOVACCHIA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Portogallo Slovacchia sono appena cinque: i lusitani dominano in questo bilancio perché hanno ottenuto quattro vittorie e non hanno mai perso. L’unica volta in cui la Slovacchia ha fatto un punto è stato nel marzo 2005, qualificazioni ai Mondiali 2006: eravamo però a Bratislava e i gol erano stati segnati da Miroslav Karhan, su rigore, e Hélder Postiga. Tutte le partite tra queste due nazionali sono state disputate in un percorso di qualificazione; nel 1998 e 1999 era chiaramente quello degli Europei in cui poi il Portogallo avrebbe raggiunto la semifinale, venendo eliminato dal rigore (golden gol) di Zinedine Zidane, particolarmente discusso.

Ad ogni modo i lusitani hanno sempre battuto la Slovacchia in casa, e soprattutto quel rigore di Kahran è in generale l’unica rete mai subita in cinque incroci: significa che il Portogallo deve ancora incassare un gol su azione dalla Slovacchia. L’ultima partita in terra lusitana si è giocata nel giugno 2005, dunque ben 18 anni fa: eravamo al Da Luz di Lisbona, Fernando Meira aveva aperto le danze e nel finale di primo tempo un ancora ventenne Cristiano Ronaldo, in campo con il numero 17, aveva infilato una punizione alle spalle di Kamil Contofalsky, chiudendo definitivamente i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

PORTOGALLO SLOVACCHIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Portogallo e Slovacchia sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Calcio, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Portogallo Slovacchia, in diretta venerdì 13 settembre 2023 alle ore 20.45 presso l’Estadio do Dragao di Oporto, sarà una sfida valida per la settima giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. Le squadre nazionali guidate da Roberto Martinez e Francesco Calzona (ex vice di Sarri e Spalletti a Napoli) si sono scontrate il 8 settembre scorso nella partita di andata. La vittoria è andata al Portogallo, che ha sconfitto la Slovacchia con un punteggio di 0-1 grazie a una rete realizzata da Bruno Fernandes.

Attualmente, il Portogallo è in testa al Gruppo J delle qualificazioni per gli Europei futuri con a punteggio pieno con 18 punti ottenuti in 6 partite, staccando praticamente in anticipo il biglietto per la Germania. La squadra ha segnato 24 gol e ne ha subiti zero. Al secondo posto c’è la Slovacchia con 13 punti, ma il Lussemburgo è in agguato a 3 lunghezze di distanza: la squadra di Calzona, con un risultato positivo in Portogallo, si metterebbe in pole position per il secondo posto.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SLOVACCHIA

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Slovacchia, match che andrà in scena all’Estadio do Dragao di Oporto. Per il Portogallo, Roberto Martinez schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Vitinha, Cristiano Ronaldo, Leao. Risponderà la Slovacchia allenata da Francesco Calzona con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hankco; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Polievka, Haraslin.

PORTOGALLO SLOVACCHIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Slovacchia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo della Slovacchia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.











