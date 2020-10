Diretta/ Portogallo Spagna: streaming video e tv, amichevole a Lisbona

DIRETTA PORTOGALLO SPAGNA: UNA GRANDE SFIDA!

Portogallo Spagna, mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona, sarà una sfida amichevole in programma tra le due forti nazionali iberica. Un impegno che dovrà essere propedeutico sia per la Nazionale di casa, allenata da Fernando Santos, sia per gli ospiti guidati in panchina da Luis Enrique, in vista dei prossimi due impegni di Nations League. Il Portogallo sarà chiamato a sfidare prima la Francia domenica 11 ottobre, quindi la Svezia mercoledì 14 ottobre, nei precedenti due impegni nella competizione i lusitani hanno calato il poker contro la Croazia e battuto 0-2 in trasferta la Svezia, guidando dunque con la Francia a punteggio pieno la classifica del girone. La Spagna dalla sua tornerà in campo contro la Svizzera sabato 10 ottobre e poi affronterà l’Ucraina martedì 13 ottobre: Furie Rosse a quota 4 punti nel loro girone di Nations League dopo aver pareggiato 1-1 all’esordio contro la Germania ed aver seppellito l’Ucraina sotto il peso di 4 gol.

DIRETTA PORTOGALLO SPAGNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta dell’amichevole Portogallo Spagna non sarà prevista sulle reti in chiaro sul digitale terrestre o pay sul satellite, non sarà dunque disponibile neppure la diretta streaming video via internet dell’incontro. Il match potrà essere seguito con aggiornamenti in tempo reale sui profili social, come quelli su Facebook e Instagram, dedicati alle due Nazionali dalle rispettive Federazioni calcistiche.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA

Le probabili formazioni del match amichevole tra Portogallo e Spagna all’Estadio José Alvalade di Lisbona. 4-2-3-1 per il Portogallo guidato in panchina dal Commissario Tecnico Fernando Santos: Lopes; J. Cancelo, R. Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, Neves; B. Silva, B. Fernandes, J. Felix; C. Ronaldo. La Spagna di Luis Enrique risponderà con un 4-3-3: De Gea; J.Navas, S.Ramos, Pau Torres, Gayà; Merino, Busquets, Ceballos; Ferran Torres, Rodrigo, Ansu Fati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dell’agenzia Snai per chi vorrà scommettere sulla sfida amichevole tra Portogallo e Spagna. La vittoria interna dei lusitani viene proposta a 2.70, l’eventuale pareggio viene quotato 3.30 mentre il successo esterno degli iberici pagherebbe 2.60 volte la posta scommessa.



