DIRETTA PORTOGALLO SPAGNA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Monaco la partita tra Portogallo e Spagna è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i portoghesi partono forte affacciandosi in avanti subito al 5′ con un tiro di Joao Neves finito di poco largo rispetto allo specchio della porta avversaria. Ecco le formazini ufficiali: PORTOGALLO (4-2-3-1) – Diogo Costa; Neves, Rúben Dias, Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Francisco Conceição; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Roberto Martinez. SPAGNA (4-3-3) – Simon; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian, Pedri; Yamal, Williams, Oyarzabal. Allenatore: Luis de la Fuente. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PORTOGALLO SPAGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La finale di Nations League sarà su Sky Sport, ma la diretta Portogallo Spagna in tv non sarà riservata agli abbonati perché sarà anche per tutti su Rai 2, con Rai Play ad aggiungersi per la diretta streaming video ai servizi a pagamento di Sky Go oppure Now Tv.

DIRETTA PORTOGALLO SPAGNA STREAMING VIDEO

LA FINALE DI NATIONS LEAGUE

Derby iberico nella finale della Nations League 2025, ci attende infatti la diretta Portogallo Spagna alle ore 21.00 di stasera, domenica 8 giugno, presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che in questo periodo è il cuore del calcio internazionale. Arriviamo da due belle semifinali, nelle quali il Portogallo ha eliminato la Germania padrona di casa con un 2-1 in rimonta, mentre la Spagna ha dominato a lungo contro la Francia, prima di rischiare una clamorosa rimonta e infine imporsi con un 5-4 evidentemente destinato ad essere ricordato molto a lungo da tutti gli appassionati di calcio.

Proprio la Spagna potrebbe confermarsi campione, essere la prima nazione a vincere la Nations League una seconda volta e continuare così il proprio dominio sul calcio europeo, considerando naturalmente anche il trionfo a Euro 2024. Nella diretta Spagna Portogallo saranno i “cugini” lusitani a provare a spezzare il dominio, tra l’altro CR7 e compagni vinsero la prima edizione nel 2019 e quindi anche per i portoghesi c’è la possibilità di diventare la prima nazione a vincere per due volte la competizione. La Spagna sembra avere qualcosa in più, ma dovrà stare attenta a distrazioni che giovedì avrebbero potuto costare carissimo: quali saranno le emozioni della diretta Portogallo Spagna?

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA

Le probabili formazioni per la diretta Portogallo Spagna impongono un ballottaggio come ala destra a Roberto Martinez, con Francisco Conceicao che insidia Trincao dopo il gol contro la Germania e punta quindi ad affiancare l’altro esterno Pedro Neto e naturalmente Cristiano Ronaldo. Il modulo potrebbe essere il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1 a seconda della posizione di Bruno Fernandes, mentre gli altri due uomini del centrocampo saranno Bernardo Silva e Ruben Neves. Tutto chiaro invece nella retroguardia, che vedrà Diogo Costa tra i pali e davanti a lui Joao Neves terzino destro, i centrali Ruben Dias e Gonçalo Inacio e sulla sinistra Nuno Mendes.

La Spagna di Luis De la Fuente ha avuto un giorno di riposo in meno, ma il modulo 4-3-3 dovrebbe essere in linea di massima confermato dopo il dominio almeno per 80 minuti. In porta Unai Simon protetto da Le Normand e Huijsen, i centrali uno di origini francesi e l’altro olandese, più i terzini Pedro Porro a destra e Cucurella a sinistra; a centrocampo potremmo puntare sulla conferma di Merino, Zubimendi e Pedri come titolari; il tridente d’attacco è invece imperniato sulle due ali, che sono evidentemente Lamine Yamal e Nico Williams, decisivi anche giovedì, più il centravanti Oyarzabal.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico con le quote Snai sulla diretta Portogallo Spagna. Le Furie Rosse partono favorite nella finale di Nations League 2025 e il segno 2 è quotato a 1,87 contro il 3,70 in caso di successo del Portogallo, che è invece quasi identico al valore di 3,65 in caso di segno X.