Diretta Portogallo Svizzera/ Streaming video Rai 1: ottavo incerto! (Mondiali 2022)

DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA: OTTAVO EQUILIBRATO!

Portogallo Svizzera sarà diretta dall’arbitro messicano César Ramos Palazuelos: in programma alle ore 20:00 di martedì 6 dicembre, si gioca presso lo stadio Iconico di Losail ed è l’ultimo ottavo di finale ai Mondiali 2022. Sfida interessante, e sulla carta equilibrata: il Portogallo potrebbe avere qualcosa in più ma lo deve dimostrare, nel girone ha battuto il Ghana sul filo di lana e poi ha colto una bella vittoria contro l’Uruguay (decisiva) salvo cadere contro la Corea del Sud in modo comunque indolore (era già qualificato e vicino al primo posto), anche se chiaramente potrebbe essere una sorta di campanello d’allarme.

Diretta/ Marocco Spagna (risultato 0-0) streaming video tv: traversa di Gavi!

La Svizzera invece, come sempre, ha mostrato solidità quando contava: la vittoria nel dentro o fuori contro la Serbia ha confermato quanto si era già visto agli Europei (eliminata la Francia ai rigori) e che i rossocrociati, ne sa qualcosa anche l’Italia, possono dare fastidio e fare anche più di quanto la loro reale competitività conceda. Staremo a vedere, potrebbe anche essere una partita da tempi supplementari e lotteria del dischetto; aspettando che la diretta di Portogallo Svizzera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali cominciando dalle probabili formazioni di questo interessante ottavo di finale ai Mondiali 2022.

Risultati Mondiali Qatar 2022/ Diretta gol live score: in campo Marocco e Spagna!

DIRETTA PORTOGALLO SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Svizzera viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire Portogallo Svizzera in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PORTOGALLO SVIZZERA SU RAIPLAY

Probabili formazioni Portogallo Svizzera/ Quote: CR7 centravanti (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA

Tornano i titolari lusitani nella diretta Portogallo Svizzera: privo di Nuno Mendes e Danilo Pereira, Fernando Santos potrebbe schierare Joao Cancelo regolarmente a destra con Raphael Guerreiro sull’altro versante, in mezzo Ruben Dias farà coppia con Pepe (in porta andrà Diogo Costa) e in mezzo al campo dovrebbe esserci la conferma di Ruben Neves come ideale metronomo, mandando invece Bruno Fernandes a fare la mezzala offensiva e, verosimilmente, William Carvalho come altro interno. Davanti c’è Bernardo Silva al fianco di Cristiano Ronaldo, Joao Felix può giocare esterno così come prima punta.

Murat Yakin utilizza il 4-2-3-1 con Freuler e Granit Xhaka che come sempre si piazzano in mediana a protezione della difesa; rientrano Sommer ed Elvedi (out contro la Serbia a causa dell’aria condizionata, non il primo caso ai Mondiali 2022), dunque Akanji sarà l’altro centrale con Widmer e Ricardo Rodriguez che agiranno come terzini. Davanti invece ci sono pochi dubbi: Shaqiri l’esterno destro, Ruben Vargas dovrebbe essere destinato all’altra corsia, a fare da trequartista centrale avremo Djibril Sow mentre Embolo giocherà a questo punto nel ruolo di centravanti e andrà a caccia del terzo gol in questo torneo.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Portogallo Svizzera, l’ultimo ottavo di finale ai Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale lusitana vi permetterebbe di guadagnare 1,90 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei rossocrociati, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 4,50 volte la vostra giocata sulla partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA