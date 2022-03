Diretta Portogallo Turchia/ Streaming video tv: lusitani favoriti! (playoff Mondiali)

DIRETTA PORTOGALLO TURCHIA: GLI AZZURRI OSSERVANO…

Portogallo Turchia è in diretta dall’Estadio Do Dragão di Porto, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 24 marzo: partita valida per la semifinale playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022, partita che dovremo osservare con estrema attenzione perché, qualora l’Italia dovesse battere la Macedonia del Nord, la nostra avversaria nell’ultimo match per arrivare alla fase finale sarebbe proprio la vincente di questa sfida, e dunque è chiaro che il principale spauracchio – pur senza sottovalutare il match contro i balcanici – arrivi proprio da una di queste due nazionali, soprattutto i lusitani di un certo Cristiano Ronaldo.

Del resto il Portogallo avrebbe vinto il suo girone di qualificazione, se non fosse che all’ultima giornata ha incredibilmente perso in casa contro la Serbia quando sarebbe bastato il pareggio; la Turchia invece, da noi travolta all’esordio degli Europei, si è presa il secondo posto alle spalle dell’Olanda e ai danni della Norvegia, chiudendo bene una splendida corsa a tre in cui le nazionali hanno ottenuto 23, 21 e 18 punti. Ora spazio alle scelte che potrebbero operare i due CT: aspettando la diretta di Portogallo Turchia leggiamo i loro dubbi e le certezze nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA PORTOGALLO TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Turchia, salvo variazioni di palinsesto, non godrà della programmazione nel nostro Paese: Italia a parte infatti le partite dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022 non verranno trasmesse sui canali di casa nostra. Di conseguenza non avrete a disposizione nemmeno un servizio della diretta Portogallo Turchia in streaming video per seguire questo match, ma potrete comunque consultare sito, app e social network ufficiali non solo della UEFA ma anche, naturalmente, delle due federazioni che questa sera saranno avversarie in campo.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO TURCHIA

Fernando Santos ha perso anche Pepe e Ruben Neves: non ci saranno nella diretta Portogallo Turchia né per l’eventuale finale, al pari di Ruben Dias. Dunque nel 4-3-3 del tecnico vedremo Rui Patricio protetto da José Fonte e Tiago Djaló, a destra Dalot (per la squalifica di Joao Cancelo) e dall’altra parte ballottaggio aperto tra Raphael Guerreiro (favorito) e Nuno Mendes, il nuovo che avanza. In mezzo la maglia di regista dovrebbe essere di Danilo Pereira, con Bruno Fernandes e Joao Moutinho possibili soluzioni sulle mezzali ma con Bernardo Silva che eventualmente può giocare anche qui (senza dimenticarsi di William Carvalho); tuttavia il 20 del Manchester City dovrebbe avanzare e affiancare Cristiano Ronaldo, poi uno tra André Silva e Diogo Jota con quest’ultimo grande favorito.

Stefan Kuntz punta sul 4-4-2 di stampo classico: il portiere è Ugurcan Cakir davanti al quale i due centrali saranno Demiral e Soyuncu, poi sulle fasce laterali avremo Celik a destra e Caner Erkin sull’altro versante. Calhanoglu nella sua nazionale dovrebbe abbassare la sua posizione e andare a giocare come regista basso; a fargli compagnia in mezzo al campo tutto porta a pensare che vedremo Kutlu (protagonista in Europa League con il Galatasaray, eliminato dal Barcellona), sulle corsie laterali invece in una sorta di 4-2-3-1 in fase di attacco vedremmo Cengiz Under e Akturkoglu occupare queste caselle. Bura Yilmaz resta ovviamente il riferimento avanzato come centravanti, al suo fianco se la giocano Yazici e Serdar Dursun.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Portogallo Turchia. Per la partita dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022 il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,38 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte l’importo investito mentre con il segno 2, che identifica il successo della nazionale ospite, la somma messa in tasca sarebbe equivalente a 8,25 volte la giocata.











