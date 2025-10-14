Diretta Portogallo Ungheria streaming, video e tv: quote e probabili formazioni della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 gruppo F

DIRETTA PORTOGALLO UNGHERIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La storia della diretta Portogallo Ungheria non manca certo di incroci, abbiamo un totale di 15 sfide tra queste due nazionali ma in qualunque periodo storico lo scenario resta lo stesso, vale a dire che il Portogallo non ha mai perso e ha anzi raccolto 11 vittorie a fronte di 4 pareggi, a cominciare da un 3-3 addirittura nel dicembre 1926 fino ad arrivare al successo esterno del mese scorso, mentre l’ultima affermazione casalinga è quella del marzo 2017, già dopo il bel pareggio agli Europei, con un 3-0 nelle qualificazioni Mondiali firmato da André Silva e due gol di Cristiano Ronaldo, il secondo dei quali su punizione.

L’Ungheria curiosamente ha ospitato le ultime tre partite contro i lusitani e le ha perse tutte, certamente poi va citato il 3-1 portoghese ai Mondiali 1966, a Old Trafford, come il 2-2 del giugno 1956 in amichevole, perché l’Ungheria aveva già smantellato la nazionale d’oro finalista al Mondiale di due anni prima ma aveva comunque n campo Sandor Kocsis, che aveva segnato, e Ferenc Puskas. Altri tempi, quelli attuali ci dicono di una partita che può regalare la qualificazione ai lusitani: accomodiamoci allora, la diretta Ungheria Portogallo sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTOGALLO UNGHERIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Portogallo Ungheria verrà trasmessa in televisione da Sky. Bisognerà quindi sintonizzare la propria televisione sul canale Sky Sport Arena se si è abbonati all’emittente satellitare. Anche lo streaming sarà a disposizione per chi volesse invece utilizzare l’applicazione Sky Go.

PORTOGALLO UNGHERIA, I PRECEDENTI FINO AD ORA

Comincia martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20:45 la diretta Portogallo Ungheria. Presso l’Estádio José Alvalade di Lisbona i padroni di casa, al secondo impegno consecutivo in Patria, proveranno a compiere un ulteriore passo in avanti nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali del 2026, torneo al quale vorrebbero appunto iscriversi.

I lusitani, che hanno approcciato questo doppio impegno di ottobre occupando la prima posizione nel girone F, se la vedranno contro i magiari, che partivano dal terzo posto con un solo punto come l’Irlanda. I precedenti fra queste due squadre Nazionali sorridono particolarmente agli uomini del commissario tecnico Roberto Martinez.

Gli iberici non hanno mai perso nei dieci impegni ufficiali disputati contro gli ungheresi a partire dalla Coppa del Mondo del 1966 quando, guidati anche dal leggendario fuoriclasse Eusebio, erano appunto riusciti ad imporsi per 3 a 1 all’Old Trafford di Manchester nel torneo poi vinto in finale dagli inglesi.

Il risultato migliore ottenuto dalla Nazionale dell’Ungheria nella sua storia contro i portoghesi risale al 22 giugno del 2016, quando durante i campionati europei erano stati capaci di bloccare i rivali con un pareggio per 3 a 3 in cui alla doppietta di Dzsudzsak aveva poi risposto quella di Cristiano Ronaldo.

Ricordiamo che il Portogallo aveva vinto per 3 a 2 in casa degli ungheresi pure a settembre con i gol segnati da Bernardo Silva, CR7 e Joao Cancelo ed il commissario tecnico Marco Rossi proverà a fare del suo meglio per aiutare i biancorossoverdi ad evitare di subire il secondo KO consecutivo contro gli stessi avversari in poco più di un mese.

DIRETTA PORTOGALLO UNGHERIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Ungheria: consueto 4-2-3-1 per il commissario tecnico Martinez con Diogo Costa portiere titolare, Joao Neves, Joao Cancelo, Ruben Dias e Nuno Mendes in difesa, Vitinha e Ruben Neves in mediana, Pedro Neto, Bruno Fernandes e Bernardo Silva agiranno sulla trequarti a supporto di Cristiano Ronaldo dall’inizio se parliamo dei lusitani. Possibile modulo 3-4-2-1 con Gulácsi in porta, Fiola, Orban e Szalai dietro, Bolla, Nagy, Styles e Kerkez a centrocampo, Szoboszlai e Sallai alle spalle del centravanti Varga per la Nazionale di mister Marco Rossi.

DIRETTA PORTOGALLO UNGHERIA, LE QUOTE

E’ una partita a senso unico quella che le quote pronosticano se si parla della diretta Portogallo Ungheria. Secondo i bookmakers come ad esempio Bet365, i padroni di casa avranno vita facile nel raggiungere il successo ed infatti il segno 1 è pagato ad appena 1.20. Il pareggio è un punteggio ancora plausibile sebbene di difficile concretizzazione visto l’x a 6.50 mentre gli ospiti risultano spacciati in partenza sulla carta con il 2 quotato a 15.00.