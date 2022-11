Diretta/ Portogallo Uruguay streaming video Rai 1: CR7 per nuovi record (Qatar 2022)

DIRETTA PORTOGALLO URUGUAY: PORTOGHESI FAVORITI!

Portogallo Uruguay, in diretta lunedì 28 novembre 2022 alle ore 20.00 presso il Lusail Iconic Stadium di Lusail sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. CR7 punta nuovi record dopo essere riuscito ad andare a segno per 5 Mondiali consecutivi dopo il gol al Ghana. Partita combattuta col Portogallo che dovrà ora confermarsi per cercare di dare l’assalto a una qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

Diretta/ Brasile Svizzera (risultato 0-0) streaming video Rai 1: si comincia, via!

L’Uruguay non è riuscito a brillare all’esordio con un pareggio senza reti contro la Corea del Sud, con la Celeste che sta cercando soluzioni offensive alternative, consapevole di affrontare contro i lusitani un crocevia probabilmente decisivo del proprio Mondiale. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta negli ottavi di finale del 2018: vinsero col punteggio di 2-1 gli uruguagi con doppietta decisiva di Edinson Cavani.

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live: Ghana ancora in corsa!

PORTOGALLO URUGUAY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Uruguay sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Portogallo Uruguay, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PORTOGALLO URUGUAY SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO URUGUAY

Le probabili formazioni della diretta Portogallo Uruguay, match che andrà in scena al Lusail Iconic Stadium di Lusail. Per il Portogallo, Fernando Santos schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Diogo Costa; Cancelo, Danilo Pereira, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Risponderà l’Uruguay allenato da Diego Alonso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nuñez.

Diretta/ Corea del Sud Ghana (risultato finale 2-3): grandi emozioni e festa africana

PORTOGALLO URUGUAY LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Portogallo Uruguay, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Portogallo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Uruguay, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA