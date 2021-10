Diretta Potenza Acr Messina/ Streaming video tv: al Viviani sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA POTENZA MESSINA: PUNTI PESANTI

Potenza Messina sarà diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione di Lodi. La gara è in programma domenica 17 ottobre alle ore 14:30, presso lo stadio Alfredo Viviani. Nella partita valida per la 9^ giornata di andata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022, le due compagini si trovano in una situazione di classifica analoga. Il Potenza allenato da Fabio Gallo, nello scorso turno ha conquistato il primo successo stagionale contro la Fidelis Andria, con il risultato di 2-0. Grazie ai tre punti conquistati tra le mura amiche, si è portato a 7 punti, e contro i siciliani vorrà dare seguito al momento positivo.

Diretta/ Potenza Fidelis Andria (risultato finale 2-0): decisivi Ferreira e Coccia!

Il Messina è in una fase delicata. Dopo 4 sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro il Monterosi per 1-3, il club siciliano ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Salvatore Sullo, affidando la guida tecnica ad Ezio Capuano. Il nuovo tecnico messinese è tornato nello Stretto dopo 11 anni, ed esordirà contro la squadra che ha allenato nella scorsa stagione, il Potenza. Il Messina ha 5 punti in campionato, e nella gara del Viviani proverà invertire la rotta negativa puntando alla vittoria che manca da circa un mese.

Diretta/ Acr Messina Monterosi (risultato finale 1-3) video tv: Mbende la chiude!

DIRETTA POTENZA MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Potenza Messina non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara valevole per la Serie C, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Sarà quindi trasmessa in diretta streaming video tramite l’applicazione dedicata e sarà necessario disporre di una connessione ad internet per poter accedere ai contenuti.

POTENZA MESSINA: PROBABILI FORMAZIONI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Potenza Messina, le quali disputeranno la 9^ giornata del girone C di Serie C. Fabio Gallo, allenatore del Potenza dovrebbe optare per un 3-4-3, con Marcone a difendere i pali lucani. Il trio di difesa sarà composto da Coccia, Cargnelutti e Gigli. I quattro di centrocampo dovrebbero essere i seguenti: Sepe, Sandri, Zampa e Costa Ferreira. Per quanto concerne il tridente offensivo, spazio a Guaita, Baclet e Sessa.

DIRETTA/ Foggia Acr Messina (risultato finale 3-1): a segno anche Merkaj e Rocca!

Ezio Capuano, all’esordio sulla panchina del Messina, dovrebbe affrontare la sua ex squadra schierando il modulo 4-3-3. A difendere la porta siciliana ci sarà Lewandowski. Davanti a lui, il quartetto formato da Morelli, Milkulic, Carillo e Puttini. In mediana il trio composto da Fazzi, Fofana e Damian. Mentre il reparto offensivo dal terzetto Baldé, Adorante e Vukusic.

QUOTE E PRONOSTICI

Andiamo a vedere le quote e i pronostici della partita Potenza Messina di Serie C, fornite dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara equilibrata allo stadio Alfredo Viviani. La quota per la vittoria del Potenza, abbinata al segno 1 è 2,35. Un pareggio sembra il risultato meno probabile, infatti il segno X ha una quota di 3,10. L’eventuale vittoria del Messina, abbinata al segno 2 ha una quota di 3,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA