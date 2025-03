DIRETTA POTENZA ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato sulla diretta di Potenza Altamura: sul fronte realizzativo, il Potenza segna in media 1,73 gol a partita, un dato superiore rispetto all’Altamura, che si ferma a 1,23. Tuttavia, entrambe le squadre concedono lo stesso numero di reti a partita (1,23), suggerendo una certa vulnerabilità difensiva condivisa. A livello di vittorie, il Potenza ha ottenuto il 40% dei successi stagionali, contro il 32,26% dell’Altamura. Questo indica un leggero vantaggio per i padroni di casa in termini di capacità di portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda le scommesse sui gol, il match potrebbe essere movimentato.

Video Altamura Casertana (2-0)/ Gol e highlights: Viola protagonista, importante successo!

L’Over 1.5 è molto probabile, con il Potenza che supera questa soglia nel 76,67% delle partite e l’Altamura che arriva addirittura al 90,32%, segno di una forte propensione a incontri con almeno due reti. L’Over 2.5 è invece più frequente per il Potenza (56,67%) rispetto agli ospiti (32,26%), il che suggerisce che i lucani tendono a giocare partite più ricche di reti. Anche la statistica “entrambe le squadre a segno” è elevata per entrambi: 60% per il Potenza e 61,29% per l’Altamura. Ora via al commento live della diretta di Potenza Altamura. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Altamura Casertana (risultato finale 2-0): Viola miracoloso su Ciano (12 marzo 2025)

DIRETTA POTENZA ALTAMURA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi è interessato a vedere la diretta Potenza Altamura dovrà abbonarsi a Sky o alle piattaforme di streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno in esclusiva la Serie C e questa partita.

POTENZA ALTAMURA: GLI OSPITI INSEGUONO LA ZONA PLAYOFF

La trentaduesima giornata del Girone C di Serie C si conclude allo Stadio Alfredo Viviani con la diretta Potenza Altamura in campo alle 20,30 di lunedì 17 marzo. Con questa partita si chiuderà la giornata ma potrebbe riaprirsi la corsa ai playoff con entrambe le formazioni che sono tutt’altro che certe di un posto.

DIRETTA/ Potenza Cavese (risultato finale 2-2): doppietta di Fella! (Serie C, 8 marzo 2025)

Il Potenza arriva da quattro risultati utili consecutivi ma una sola vittoria conquistata per via di una difesa in difficoltà. Due vittorie consecutive, invece, per l’Altamura che si presenta al Viviani forte della vittoria per 2 a 0 contro la Casertana.

POTENZA ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa sfida che chiuderà la trentaduesima giornata. Il Potenza di De Giorgio andrà in campo ancora con il tridente offensivo formato da Schimmenti, Caturano e Petrungaro con l’obiettivo di arricchire il già ottimo bottino offensivo. In porta giocherà Alastra ementre la linea difensiva sarà composta da Novella, Sciacca, Verrengia e Burgio.

Problemi in difesa per l’Altamura di Di Donato che dovrà fare a meno dello squalificato Silletti che verrà sostituito da una linea difensiva formata da Mane, De Santis, Rizzo e Ortisi. Viola giocherà in porta mentre l’attacco sarà guidato da Ganfornina sostenuto da una trequarti formata da Rolando, D’Amico e Leonetti.

POTENZA ALTAMURA, LE QUOTE

Quadro incerto ma con i padroni di casa favoriti nel pronostico secondo le quote Snai per la diretta Potenza Altamura. Un successo dei lucani è infatti collocato a 2,10 volte la posta, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio, oppure a 3,15 se fossero i pugliesi a fare festa dopo il fischio finale.