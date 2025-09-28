Diretta Potenza Atalanta U23 streaming video video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA POTENZA ATALANTA U23: DEA IN UN INCUBO!

Oggi il lunch match è la diretta Potenza Atalanta U23, che ci presenta una partita davvero molto delicata: alle ore 12:30 di domenica 28 settembre si gioca per il girone C di Serie C 2025-2026, le due squadre arrivano alla settima giornata da un turno infrasettimanale decisamente negativo, con tanto di sconfitta.

Per il Potenza il ko è arrivato sul campo del Siracusa, ed è pesante perché la neopromossa siciliana prima di questo 2-0 aveva sempre perso; vero che i lucani avevano vinto il derby contro il Picerno tre giorni prima, ma adesso hanno mancato una bella occasione per rimanere in alta classifica e ora sono fermi a 8 punti.

Esattamente il doppio di quanto raccolto dall’Atalanta U23, che continua a deludere: quella casalinga contro il Crotone è stata per la giovane Dea la terza sconfitta consecutiva e la quarta partita senza vincere, evidentemente il passaggio al girone C non è ancora stato assorbito da una squadra in forte difficoltà.

Cosa aspettarsi oggi dalla diretta Potenza Atalanta U23? La paura potrebbe prevalere sul terreno di gioco dando il via a un match senza troppe occasioni da rete, o magari avendo poco da perdere potremmo assistere a un bello spettacolo; ce lo dirà il campo, noi intanto sfruttiamo questo tempo per leggere le probabili formazioni.

DIRETTA POTENZA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per la diretta Potenza Atalanta U23 i canali cui riferirsi sono quelli di Sky Sport in abbonamento, anche la diretta streaming video su Now Tv sarà riservata ai soli clienti.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA ATALANTA U23

Gioca con il 4-3-3 Pietro De Giorgio, che nella diretta Potenza Atalanta U23 torna a schierare parecchi dei suoi titolari: certamente D’Auria, 4 gol in campionato e messo in campo a sinistra nel tridente con Petrungato sull’altro versante e uno tra Anatriello e Selleri di punta, poi Siatounis e Lucas Felippe che a centrocampo dovrebbero prendere il posto di Erradi e Maisto affiancando Castorani, in difesa Riggio e Camigliano saranno i centrali davanti al portiere Alastra con Novella e Rocchetti sugli esterni, nel turno infrasettimanale il turnover dei lucani non ha funzionato e allora le modifiche nella formazione potrebbero realmente essere quasi integrali.

La risposta di Salvatore Bocchetti verte su un 3-4-2-1, il portiere dell’Atalanta U23 è sempre Vismara con Berto, Plaia e Tornaghi (o Guerini) che agiscono in difesa, anche qui possibili tanti cambi con Mencaraglia e Matteo Colombo potenzialmente titolari in mezzo al campo, Bergonzhi e Ghislandi invece potrebbero essere confermati sugli esterni anche perché le alternative non sono tantissime. Ci sono invece sulla trequarti: mercoledì hanno giocato ancora Vavassori e Cortinovis, stavolta davvero Davide Bono e Christos Papadopoulos potrebbero avere una possibilità mentre come centravanti Moustapha Cissé si riprende il posto a scapito di Misitano, ma attenzione anche a Henry Camara.

PRONOSTICO E QUOTE POTENZA ATALANTA U23

Scorrendo brevemente le quote fornite dalla Snai per la diretta Potenza Atalanta U23, notiamo che la Dea resta favorita: vale infatti 2,20 volte la giocata il segno 2 che identifica l’ipotesi della vittoria esterna, mentre il segno 1 sul successo della formazione lucana vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,85 volte quanto messo sul piatto. Infine l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X: qui il bookmaker ha previsto una quota che ammonta a 3,30 volte l’importo investito.