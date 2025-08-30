Diretta Potenza Audace Cerignola, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA POTENZA AUDACE CERIGNOLA, ANCORA IN CASA DOPO LA COPPA

Si comincia sabato 30 agosto 2025 alle ore 21:00 con la diretta Potenza Audace Cerignola. Presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani i padroni di casa avranno modo di esordire anche in campionato davanti al proprio pubblico dopo il primo impegno in Coppa Italia Serie C vissuto nei trentaduesimi di finale contro la Cavese.

In quella circostanza i rossoblu sono stati in grado di imporsi per 3 a 2 in trasferta e di qualificarsi in questo modo per il turno successivo della competizione. Non è andata invece altrettanto bene agli ospiti di giornata i quali se la sono dovuta vedere appunto contro una formazione di Serie A come l’Hellas Verona.

Le Cicogne hanno comunque saputo tenere duro e sono stati eliminati dalla Coppa Italia solamente ai calci di rigore, raggiunti grazie al gol del pareggio segnato nel recupero dal solito Sainz Maza, dagli Scaligeri. La regular season del campionato è iniziata in maniera analoga ed alla prima giornata i pugliesi hanno rimediato un altro pareggio contro il Picerno.

L’Audace Cerignola cerca quindi la prima vittoria stagionale mentre il Potenza arriva dal successo esterno ottenuto contro il Giugliano. Quella di oggi si preannuncia essere una bella sfida ed il risultato finale è tutt’altro che scontato nonostante le due vittorie consecutive sin qui registrate dai Leoni, che tenteranno di negare la conquista dei tre punti alle Cicogne.

DIRETTA POTENZA AUDACE CERIGNOLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Potenza Audace Cerignola sarà trasmessa da due piattaforme. La prima è Now Tv che la renderà disponibile in streaming sull’applicazione come farà pure Sky con Sky Go. L’emittente satellitare proporrà il match anche in televisione se gli abbonati si sintonizzeranno sul canale dedicato Sky Sport 255.

DIRETTA POTENZA AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima dell’inizio della diretta Potenza Audace Cerignola andiamo a vedere insieme le probabili formazioni per questa sfida. Il tecnico di casa Maiuri dovrebbe scegliere di impostare i suoi calciatori secondo un 3-5-2 con Greco, Cellai, Visentin e Cocorocchio in difesa, D’Orazio, Moreso, Cretella, Coccia e Russo nel mezzo, Cuppone ed Emmauosso in attacco. Il modulo 4-3-3 con Alastra, Novella, Milesi, Verrengia e Burgio dietro, Castorani, Felippe ed Erradi in mediana, Schimmenti, Caturano e Petrungaro nel tridente sarà invece quasi sicuramente lo schieramento adottato da mister De Giorgio per gli ospiti.

DIRETTA POTENZA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Nonostante gli ospiti non abbiano ancora ottenuto un successo in questa stagione, le quote riguardanti l’esito finale della diretta Potenza Audace Cerignola sembrano comunque essere favorevoli ai pugliesi. Il loro successo viene infatti pagato a 2.25 per esempio da Snai mentre il segno 1 e quindi la vittoria dei rossoblu è invece fissata a 2.95. Al momento, il risultato meno plausibile sarebbe il pareggio con l’x quotato appunto a 3.05 dall’agenzia di scommesse sportive.