Diretta Potenza Bari/ Streaming video tv: trasferta lucana per i galletti (Serie C)

DIRETTA POTENZA BARI: VIVIANI NON VUOLE FERMARSI!

Potenza Bari, che sarà diretta dal signor Nicolò Marini, è una delle partite più interessanti nella decima giornata della Serie C 2020-2021: il turno infrasettimanale fa tappa al Viviani, dove i lucani affrontano quella che a detta di tutti è la corazzata del girone C. Il Bari ha ripreso la sua marcia – dopo aver perso a Foggia – battendo la Juve Stabia al San Nicola, e si è mantenuto a ridosso della vetta: per il momento ai galletti va bene così, ricordando che anche l’anno scorso la squadra era uscita alla distanza. Chiaro che si cercherà di prendersi il primo posto ed evitare quei playoff costati caro in estate; ha altri problemi il Potenza, che ha subito un calo nelle prestazioni rispetto alle ultime stagioni e deve convivere con una classifica deficitaria. La squadra però appare in ripresa, ed è reduce dalla bella vittoria di Torre del Greco: vedremo allora se sarà in grado di frenare l’impeto pugliese nella diretta di Potenza Bari, intanto però ci possiamo accomodare e cominciare a ipotizzare quali saranno le scelte dei due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA POTENZA BARI IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Bari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva, laddove non si tratti di uno dei posticipi, del portale Eleven Sports che da anni ormai fornisce l’intera gamma del calendario, per una visione in diretta streaming video utilizzando PC, tablet o smartphone. Potrete decidere se abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA BARI

C’è Ezio Capuano sulla panchina lucana, e anche lui cerca riscatto: nel 3-5-2 per Potenza Bari potrebbe dare campo a Spedalieri in difesa – al posto di Coccia o Conson – con la conferma di Boldor a protezione del portiere Gabriele Marchegiani, non dovrebbero cambiare gli esterni di centrocampo che saranno nel caso Viteritti e Panico, con una regia affidata a Manuel Ricci che si avvarrà della collaborazione di Coppola e Sandri sugli interni, insidiati questi ultimi da Iuliano. Nel reparto offensivo Volpe e Cianci, matchwinner contro la Turris, restano favoriti ma occhio a Lorenzo Di Livio.

Il 3-4-3 di Gaetano Auteri prevede Frattali in porta, una difesa con Marco Perrotta, Celiento e Di Cesare e il possibile inserimento dell’esperto Sabbione, mentre Semenzato insidia il posto di Matteo Ciofani a destra. La rosa è ampia e ha tante possibilità: in mezzo Raffaele Bianco e Maita sono in vantaggio ma De Risio e Lollo offrono alternative credibili, lo stesso si può dire di Corsinelli a sinistra (il favorito resta D’Orazio), davanti poi abbiamo Citro, Candellone e Simeri: gli ultimi due non hanno nemmeno giocato domenica, così D’Ursi che spera in un posto nel tridente dove Marras, Antenucci e Montalto formano una spaventosa concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Potenza Bari, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 3,20 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 2,15 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,00 volte la cifra investita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA