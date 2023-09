DIRETTA/ Potenza Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 3 settembre 2023)

DIRETTA POTENZA BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Potenza Brindisi comincia tra poco, quindi è tempo di esplorare i precedenti: ne troviamo alcuni, ma quelli davvero recenti sono soltanto due. Infatti, in precedenza le due squadre si erano affrontate nella prima metà degli anni Ottanta se non nel decennio precedente; invece, nel 2014-2015 si sono ritrovate avversarie in Serie D. Era il girone H: le due partite si erano risolte in una vittoria a testa. All’Alfredo Viviani, dove si gioca oggi, a vincere era stato il Potenza per 1-0, molto più divertente la sfida di ritorno che, sul terreno di gioco del Brindisi, era terminata per 4-2 in favore della squadra pugliese.

Video/ Foggia Potenza (1-1) gol e highlights: Di Noia strappa il pass per i suoi

Volendo allargare il quadro, possiamo dire che nelle ultime dieci non si sono mai registrati pareggi e che a vincere di più è stato il Brindisi (sei volte contro quattro); in questo frangente incredibilmente sono state tutte affermazioni casalinghe, anzi a dire il vero l’unico successo esterno in termini generali, in questo testa a testa, rimane quello che la formazione pugliese ha centrato con un 1-0 che risale al gennaio 1972, quando la Serie C era “ancora” unica (sappiamo che avrebbe poi cambiato formato) e le due squadre facevano parte del girone C. Oggi la diretta di Potenza Brindisi torna a farci compagnia dopo otto anni, vedremo come andrà… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Foggia Potenza (risultato finale 1-1): grandissimo gol per Di Noia!

POTENZA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Brindisi sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Brindisi in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

POTENZA BRINDISI: PARTITA INCERTA!

Potenza Brindisi, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Dopo 33 anni, il Brindisi fa il suo ritorno nei campionati di terza serie e l’interesse è alto per vedere questa squadra che è stata notevolmente rivoluzionata rispetto a quella che ha vinto lo spareggio promozione contro la Cavese lo scorso maggio. Solo pochi giocatori sono stati confermati, tra cui Gorzelewski, Valenti, Cancelli, Malaccari (che è stato promosso capitano) e Ceesay. Il resto della squadra è composto da una combinazione di veterani e giovani talenti promettenti. Il compito di trovare la giusta tattica è affidato a Danucci e al suo staff, che sono stati confermati per la nuova stagione.

Video/ Picerno Potenza (0-1) gol e highlights: Steffe regala il passaggio del turno

Il Potenza riparte dopo i play off della scorsa stagione, chiusi con una partita mozzafiato contro il Foggia. Il nuovo tecnico Alberto Colombo tiene subito destra l’attenzione dell’ambiente: “Iniziamo consci del lavoro fatto fino ad ora. La città di Potenza ha fame di calcio, mi aspetto una bella cornice di pubblico. Guai a pensare che avere una neopromossa come il Brindisi sia più semplice. Sarà un avversaro duro, con delle idee e una rosa in linea con le esigenze del suo allenatore. Sarò contento se faremo le cose meglio dell’avversario, se la squadra darà tutto quello che ha in corpo in questo momento e soprattutto se avrà il giusto atteggiamento, coraggioso e che sappia leggere i momenti della partita. Conterà molto l’atteggiamento mentale.”

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Potenza Brindisi, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Saporiti, Sandri, Prezioso, Porcino; Caturano, Gagliano. Risponderà il Brindisi allenato da Ciro Danucci con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Valenti, Gorzelewski, Cipolletta, Monti; Cancelli, Petrucci; Fall, Golfo, Marras; Palazzo.

POTENZA BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA