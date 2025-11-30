Serie C, Diretta Potenza Casarano, streaming video tv: i due club sono in fiducia dopo i risultati positivi delle ultime settimane (30 novembre 2025)

DIRETTA POTENZA CASARANO, SQUADRE IN FORMA

Una sfida tra due formazioni che sognano di blindare la posizione nella zona playoff. C’è tanta attesa e non può essere altrimenti per la diretta Potenza Casarano, in programma domenica 30 novembre alle ore 20:30.

Il Potenza era reduce in campionato dalla vittoria per 2-1 contro il Trapani nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo e dal pareggio in casa della Salernitana, non deludendo le aspettative nemmeno in Coppa Italia Serie C dov’è arrivato il successo contro l’Audace Cerignola.

Anche il Casarano vive un periodo positivo essendo riuscito a riemergere dopo le cinque sconfitte in tutte le competizioni contro Foggia, Siracusa, Audace Cerignola in coppa, Monopoli e Cosenza. Il sorriso è tornato grazie all’1-0 col Catania e al 3-1 a Giugliano.

DOVE VEDERE DIRETTA POTENZA CASARANO, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Potenza Casarano? Allora dovete necessariamente abbonarvi a Sky. Questo vi porterà a poter vedere anche la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CASARANO

Il Potenza si metterà in campo con il modulo 4-3-3. Tra i pali Mucchietti, difeso da Novella, Camigliano, Riggio e Rocchetti. Le mezzali saranno Siatounis e De Marco con Lucas Martello in mediana e l’attacco composto da Schimmenti, Anatirello e Petrungaro.

Il Casarano predilige l’assetto tattico 3-4-3 con Bacchin in porta, protetto dal terzetto Lulic, Guastamacchia e Gega. Agiranno da esterni Cajazzo e Gyamfi più Maiello e Di Dio in mediana. Attacco formato da Chirico, Perez e Millico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE POTENZA CASARANO

Il Potenza è favorito a 2.15 sul Casarano a 3.05 e il segno X del pareggio a 3.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.65 e 2.20.

