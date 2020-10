Diretta/ Potenza Casertana (Serie C) streaming video e tv: lucani in ripresa

DIRETTA POTENZA CASERTANA: SFIDA DELICATA!

Potenza Casertana, diretta dal signor Gallipò di Firenze, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone C, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Viviani. Dopo aver rinviato il match dell’ultima giornata di campionato per la positività al coronavirus di alcuni tesserati, il Potenza prova a ripartire dall’impegno interno contro la Casertana. Nell’unica sfida fin qui disputata in campionato i lucani hanno battuto il Catanzaro, mentre i campani hanno esordito saltando di fatto la sfida di Trapani. Lo 0-3 a tavolino sarà infatti cancellato, a causa del ritiro della società siciliana dal campionato, col girone C che resterà dunque a 19 squadre. Il match sarà dunque importante per le due formazioni per mettere un punto ed ottenere dunque la conferma delle potenzialità intraviste nelle primissime uscite ufficiali.

DIRETTA POTENZA CASERTANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Potenza Casertana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CASERTANA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Potenza e Casertana. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mario Somma con un 4-2-3-1: Brescia; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Di Livio, Ricci, Volpe; Salvemini. Gli ospiti guidati in panchina da Guidi affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Avella; Hadziosmanovic, Petta, Carillo, Setola; Bordin, Santoro, Varesanovic; Cavallini, De Sarlo, Cuppone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Potenza Casertana grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,10, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,20, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,40 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA