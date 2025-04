Diretta Potenza Casertana, lucani sicuri dei playoff

Alle 17.30 si terrà la diretta Potenza Casertana, le due squadre si ritrovano alla trentaseiesima giornata in due situazioni di classifica diverse, la squadra della Basilicata infatti ha raggiunto e assicurato i playoff con il pareggio 0-0 con il Monopoli della scorsa settimana, gli obiettivi per queste ultime due partite sono evitare di subire degli infortuni o di non stancarsi troppo in vista degli scontri diretti per la promozione.

I campani invece possono ancora sognare nella salvezza diretta che dista solo 2 punti, la stagione non è stata delle più positive ma gli ultimi risultati, compreso il pareggio 1-1 con il Giugliano, possono far sognare i tifosi.

Diretta Potenza Casertana, come seguire la partita

Sarà lo Stadio Alfredo Viviani ad ospitare la diretta Potenza Casertana che però potrà essere seguita anche comodamente in televisione sul canale 254 di Sky sport, oppure collegarsi con cellulare o tablet alle piattaforme di diretta streaming video di SkyGo o NowTv.

Formazioni Potenza Casertana, probabili protagonisti della sfida

Le formazioni che nella diretta Potenza Casertana potremo vedere in campo saranno le migliori che i due tecnici avranno a disposizione, che per Pietro De Giorgio si rifletteranno in un 4-3-3 mentre per Manuel Iori la scelta sarà un 4-4-2, i lucani in campo quindi saranno Alastra, Riggio, Bachini, Verrengia e Burgio, Castorani, Felippe e Erradi, Petrungaro, Caturano e Schimmenti. Per i campani invece l’undici titolare sarà composto da Zanellati tra i pali, Heinz e Fabbri terzini, Kontek e Bacchetti centrali, Kallon ed Egharevba esterni, Collodel e Proia centrocampisti, Vano e Bunino attaccanti.

Diretta Potenza Casertana, quote e possibile esito finale

Per la diretta Potenza Casertana ci affideremo a Pokerstars per individuare le quote e di conseguenza il risultato più probabile da vedere dopo i 90 minuti, secondo il bookmakers la squadra più vicina alla vittoria è il Potenza con un valore di 2.88, l’esito più facile da vedere però dovrebbe essere il pareggio, dato a 2.00 e che potrebbe accontentare entrambe le formazioni, il risultato più difficile è invece la vittoria della Casertana che viene fissata a 3.75.