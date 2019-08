Diretta Potenza Casertana/ Streaming video tv: riscatto per I rossoblu? (Serie C)

Potenza Casertana, diretta dall’arbitro Matteo Gaultieri, è la partita in programma oggi domenica 25 agosto 2019 tra le mura del Viviani: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. La prima giornata del Campionato di Serie C per il girone C ci offre questo big match con due squadre che però hanno già dato il via ufficiale alla propria stagione, pur con risultati non ottimali. Ecco infatti che i leoni rossoblù sono stati protagonisti di due turni della Coppa Italia, ma si sono ben presto arresi di fronte al Pisa, da cui hanno rimediato un KO per 3-0. Non è andata meglio alle aquile di mister Ginestra che a inizio agosto sono stati subito eliminati dal tabellone della Coppa per mano del Catanzaro. Ora dopo qualche altro allenamento di rifinitura, è tempo di riscatto: quale sarà il risultato della diretta Potenza Casertana di oggi pomeriggio?.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Casertana non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA POTENZA CASERTANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Potenza e Casertana, il tecnico Raffaele dovrebbe dare di nuovo fiducia al 3-4-3 come schema di partenza, dove sarà Ioime il portiere titolare. Per la difesa del Potenza quindi si fanno avanti Sales, Gioca e Emerson, mentre dovrebbe toccare a Iuliano e Dettori ad agire da titolari al centro della mediana, lasciano Sepe e Viteritti ai lati. In attacco maglie consegnate infine a Arcidiacono, Ferri Marini e Isgrò, pur con parecchie alternative a disposizione dalla panchina. Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo di partenza invece della Casertana, dove Ginestra di affiderà ancora al duo Starita-Castaldo per l’attacco. Nell’ampia mediana a 5 troveranno quindi spazio dal primo minuto Zito, Clemente, Laaribi, D’Angelo e Santoro, mentre saranno Longo, Caldore e Rainone i titolari in difesa di fronte a Crispino, tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Potenza e Casertana, il portale di scommesse snai non esita a consegnare ai padroni di casa il favore del pronostico nella prima giornata del girone C di Serie C. Ecco quindi che per l’1×2 il successo del Potenza è stato fissato a 2.10, contro il più elevato 3.45 assegnato alla vittoria della Casertana: il pari ha ricevuto la quotazione di 3.10.



