Diretta/ Potenza Catania (Serie C) streaming video tv: diversi obiettivi

DIRETTA POTENZA CATANIA: NON C’È UN VERO FAVORITO!

Potenza Catania in diretta dallo stadio Viviani di Potenza in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Diversi sono gli obiettivi per le due squadre arrivati a questo punto della stagione. I lucani contro la Juve Stabia hanno subito la loro terza sconfitta consecutiva, con un solo punto conquistato nelle ultime 7 uscite di campionato. Bilancio in rosso per la squadra che è passata dalla guida di Mario Somma a quella di Ezio Capuano senza troppi benefici, stazionando ora al penultimo posto in classifica a braccetto con il Bisceglie e con sole 3 lunghezze di vantaggio rispetto alla Cavese fanalino di coda della classifica.

Espugnando il campo della Viterbese il Catania è riuscito invece a mettere in fila la terza vittoria nelle ultime 4 partite di campionato, la quarta nelle ultime 6. Una serie positiva che è riuscita a portare i rossoazzurri al settimo posto solitario in classifica: dopo le incertezze di inizio stagione i siciliani sembrano ora davvero competitivi per un posto nei play off.

DIRETTA POTENZA CATANIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Catania sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CATANIA

Le probabili formazioni di Potenza Catania, sfida che andrà in scena presso lo stadio Viviani di Potenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ezio Capuano con un 3-4-2-1: Marcone; Conson, Boldor, Zampa; Coccia, Coppola, Sandri, Panico; Compagnon, Ricci; Cianci. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Raffaele schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Confente; Noce, Silvestri, Zanchi; Albertini, Izco, Maldonado, Rosaia, Pinto; Pecorino, Piccolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Potenza e Catania, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.85, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.30.

