DIRETTA POTENZA CATANIA (RISULTATO FINALE 1-2): INGLESE DECISIVO

Dopo il gol del Potenza, di fatto, bisogna segnalare solo la classifica girandola di sostituzioni del secondo tempo. All’81’, invece, Siatounis tenta di segnare con un colpo di traversa: sfera che va oltre la traversa. Il team lucano va di nuovo vicino al vantaggio qualche minuto dopo con Verrengia, che ci prova a porta vuota.

DIRETTA/ Latina Potenza (risultato finale 1-0) video streaming tv: la decide Bocic! (Serie C, 19 aprile 2025)

Una volta scampato il doppio pericoloso, di fatto, il Catania riprende ad attaccare. Inglese, infatti, tenta un tiro che sfiora la traversa della porta del Potenza. Ma al 92′ il centravanti catanese riesce comunque a segnare con un tiro che batte Alastra e, di fatto, regala i tre punti ai suoi.

DIRETTA POTENZA CATANIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Potenza Catania sarà mandata in onda in televisione sul canale Sky Sport 255. Bisogna quindi avere un abbonamento a Sky per poterla seguire in tv sebbene la gara verrà trasmessa anche in streaming sull’app di Sky Go. Pure Now possiede i diritti per questo match e la renderà visibile su NOW TV.

DIRETTA/ Potenza Casertana (risultato finale 2-1) video streaming tv: la decide Rosafio (13 aprile 2025)

DIRETTA POTENZA CATANIA (RISULTATO 1-1): MATCH EQUILIBRATO

Il match tra il Potenza ed il Catania, di fatto, si blocca già nei primi quindici minuti. Esattaemnte al minuto undici, infatti, la squadra ospite riesce a passare in vantaggio con il colpo di testa su azione da calcio d’angolo di Raimo. I padroni di casa, di fatto, rispondo con la conclusione di Siatounis respinta da Dini.

Lucani che continua a spingere alla ricerca dell gol del pareggio. Questa volta, infatti, a provarci è Caturano con un colpo di testa: pallone che si spegne di poco sul fondo. Anche l’inizio del secondo tempo vede il monologo del Potenza, che sfiora il pari con Erradoi e Petrungaro. Padroni di casa che riescono comunque a pareggiare al 64′ con il gol siglato da Castorani (Agg.William Scuotto).

Video Cavese Catania (0-1)/ Gol e highlights: prodezza di Jimenez!

DIRETTA POTENZA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ai numeri che precedono il fischio iniziale della diretta di Potenza Catania. Il Potenza segna di più con una media di 1.64 gol a partita, che rappresenta un dato molto interessante in ottica offensiva. Il Catania, però, non è troppo distante (1.42), anche se concede qualcosa in più dietro (1.52 gol subiti di media contro 1 per il Potenza), il che può pesare nei momenti chiave. A livello di risultati, entrambe le squadre sono in zona simile per percentuale di vittorie, con il Catania leggermente avanti (39.39% vs 36.36%), segno di maggiore cinismo o capacità di portare a casa punti anche in situazioni complesse.

A livello difensivo, i clean sheet premiano gli etnei, con 12 partite senza subire gol contro le 9 del Potenza, mentre la distribuzione dei gol nel primo tempo è perfettamente in equilibrio (entrambi hanno il 57.58% di partite con almeno un gol nel primo tempo), anche se il Potenza parte più aggressivo nei primi 45 minuti, con il 36.36% di Over 1.5 nel primo tempo contro il 21.21% del Catania. Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Potenza Catania, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

SQUADRE GIA’ CERTE DEI PLAYOFF

Comincia domenica 27 aprile 2025 alle ore 20:00 la diretta Potenza Catania. Presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani si stanno per affrontare due formazioni che non hanno più nulla da dire al campionato per quanto riguarda la stagione regolare 2024/2025. Entrambe le compagini sono infatti certe di affrontare i playoff e provare a conquistare la promozione in Serie B dopo quest’ultimo turno essendo rispettivamente in settima, con quarantanove punti come il Benevento, e quinta posizione, a quota cinquanta per colpa del punto di penalizzazione inflitto dalla Federazione.

I Lucani, che hanno recentemente perso contro il Latina, hanno comunque l’occasione di scavalcare i diretti rivali di giornata quindi mentre i siciliani, che hanno invece sconfitto la Cavese, non hanno più modo di scalzare il Crotone in graduatoria e cominciare la rincorsa alla cadetteria saltando un turno, ovvero partendo dai sedicesimi di finale. Gli Etnei punteranno in ogni caso a difendere il loro piazzamento per dare ancor maggior valore a quanto di buono ottenuto fino a questo momento.

DIRETTA POTENZA CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Potenza Catania i rispettivi allenatori delle squadre impegnate in campo quest’oggi dovrebbero scegliere di impiegare due tipi di schieramenti diversi per quanto concerne la difesa. I padroni di casa di mister De Giorgio utilizzeranno infatti il 4-3-3 con Alastra, Novella, Bachini, Verrengia, Rillo, Castorani, Erradi, Ferro, Rosafio, Caturano e Petrungaro stando ai rumors. Gli ospiti guidati invece dal tecnico Toscano si presenteranno usando il modulo 3-4-2-1 con Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Raimo, Quaini, De Rose, Anastasio, Jimenez, Lunetta e Inglese.

DIRETTA POTENZA CATANIA, LE QUOTE

Le quote fornite dai bookmakers alla vigilia della diretta Potenza Catania ci offrono un quadro di quello che potrebbe essere l’esito finale del match. Secondo per esempio Bwin, i rossazzurri hanno qualche possibilità in più di trionfare rispetto ai rossoblu visto il segno 2 fissato a 2.45. I padroni di casa vengono invece dati vincenti dall’1 a 2.65 ed il pareggio, indicato dal segno x, è l’alternativa meno plausibile e viene appunto quotato a 2.90 dall’agenzia di scommesse.