Diretta/ Potenza Catania (risultato 1-0) streaming video tv: Armini, palla fuori! (Serie C, 5 novembre 2023)

DIRETTA POTENZA CATANIA (RISULTATO 1-0): E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Potenza e Catania è ancora saldamente bloccato sull’1 a 0 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di De Luca e Rocca al posto dei già ammoniti Bocic e Zanellato fra i giocatori del Catania, il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e sono infatti i Leoni a mancare un’altra opportunità con una giocata imprecisa di Armini al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

POTENZA CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Catania sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Catania in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Potenza e Catania sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Caturano, autore di un colpo di testa vincente su assist dalla sinistra di Di Grazia. Fino a questo momento il direttore di gara Domenico Leone, proveniente dalla sezione di Barletta, ha ammonito Zanellato al 22′ e Bocic al 26′ soltanto tra i calciatori del Catania. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Basilicata la partita tra Potenza e Catania è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Lerda a partire in maniera arrembante affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 6′ con una conclusione di Caturano parato senza problemi da Bethers. Ecco le formazioni ufficiali: POTENZA (3-4-1-2) – Gasparini; Monaco, Hristov, Armini; Gyamfi, Saporiti, Candellori, Hadziosmanovic; Di Grazia; Caturano, Asencio. A disposizione: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Steffè, Rossetti, Prezioso, Mata, Pace, Verrengia, Gagliano, Volpe. Allenatore: Franco Lerda. CATANIA (4-3-3) – Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Zanellato; Chiricò, Sarao, Bocic. A disposizione: Albertoni, Toscano, Bouah, Curado, Castellini, Maffei, Rizzo, Ladinetti, Rocca, Deli, Chiarella, De Luca, Dubickas, Marsura. Allenatore: Luca Tabbiani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

La diretta della sfida che mette di fronte Potenza e Catania sembra piuttosto equilibrata seguendo la classifica. Padroni di casa che si posizionano dopo 11 partite al dodicesimo posto con 14 punti raccolti. I gol realizzati sono 13 mentre quelli subiti tre in più. In tema marcatori da attenzionare la prestazione Di Salvatore Caturano. Per il trentatreenne attaccante dei lucani due gol nelle ultime due partite contro Sorrento e Benevento. In entrambi i casi le reti sono arrivate contro il Sorrento.

In totale per il centravanti dei rossoblù quattro gol in campionato. Siciliani che si siedono una posizione avanti rispetto alla compagine lucana. I gol realizzati sono 11 mentre quelli subiti tre in meno. Con 8 reti subite il Catania risulta essere la terza migliore difesa di questo campionato, sotto solamente ad Avellino e Juve Stabia. Il miglior marcatore dei siciliani risulta essere Di Carmine con 5 reti; segue Chiricò con tre centri. (Marco Genduso)

POTENZA CATANIA: SQUADRE A RIDOSSO DEI PLAY-OFF

Potenza Catania sarà in diretta dallo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, alle ore 14:30 di domenica 5 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, 2023-2024. Le due squadre, seppur siano partite con ambizioni diverse, si ritrovano in una situazione di classifica molto simile: i rossoblù, infatti, hanno raccolto quattordici punti prima di perdere di misura in casa del Benevento. Gli etnei, invece, desiderosi di agguantare i play-off, hanno inanellato un punto in più dei diretti avversari di giornata.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA POTENZA CATANIA

Potenza Catania, sfida in programma allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa rossoblù mister Franco Lerda riproporrà il 3-4-1-2 con Volpe e Gyamfi sulle corsie laterali. Caturano e Asencio i terminali offensivi. I siciliani di mister Luca Tabbiani, invece, opteranno per il tridente composto da Chiricò, Dubickas e Bocic.

POTENZA CATANIA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Potenza Catania possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.80 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.05 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.











