Diretta Potenza Catanzaro/ Streaming video tv: dubbi per i Lucani (Serie C)

Potenza Catanzaro viene diretta dal signor D’Ascanio di Ancona, e si gioca alle 17.30 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. I lucani sono stati a rischio iscrizione per tutta l’estate e proveranno quest’anno a mantenere la categoria, pur non avendo le ambizioni di alta classifica delle ultime stagioni. La squadra rossoblu sembra avere ancora diverse lacune, come dimostrato dal ko subito in casa contro la Triestina all’esordio in Coppa Italia, eliminazione subita già al primo turno ad eliminazione diretta della competizione. Non sarà di sicuro un cliente facile il Catanzaro, che comunque ha dovuto faticare per superare a sua volta il primo turno di Coppa Italia. I calabresi sono riusciti a battere 2-1 in casa la Virtus Francavilla e ad avanzare nella competizione grazie alle reti messe a segno da Casoli e da Carlini su rigore, in campionato ora i giallorossi vorranno confermare da subito di avere ambizioni importanti.

La diretta tv di Potenza Catanzaro non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Potenza Catanzaro, sfida in programma allo stadio Viviani e valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Potenza sarà schierato dal tecnico Mario Somma con un 4-3-1-2: Santopadre, Panico, Conson, Coccia, Iuliano, Ricci, Salvemini, Zampa, Coppola, Volpe, Spedalieri. 3-5-2 per il Catanzaro di Antonio Calabro con questo undici titolare schierato dal 1′: Branduani, Contessa, Corapi, Verna, Di Piazza, Urso, Fazio, Riggio, Pinna, Casoli, Carlini.

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Potenza Catanzaro, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 2,95 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,40 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,05 volte la vostra giocata.



