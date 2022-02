Diretta Potenza Catanzaro/ Streaming video tv: i calabresi sognano! ( Serie C)

DIRETTA POTENZA CATANZARO: I CALABRESI CI CREDONO!

Potenza Catanzaro sarà diretta dal signor Nicolò Marini, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 febbraio presso lo stadio Viviani: la partita è valida per la 22^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022, si recupera oggi questo turno che dunque è un altro infrasettimanale. Adesso il Catanzaro ci crede davvero: sabato ha battuto il Taranto e ha recuperato 3 punti al Bari, inizia dunque questa lunga volata per la promozione diretta dovendo recuperare appena 4 lunghezze alla capolista ed è fin troppo evidente che questa partita del Viviani sia fondamentale per la corsa alla Serie B.

Per contro abbiamo un Potenza che sembra sempre più condannato alla retrocessione: nei fine settimana i lucani hanno perso la sfida diretta contro un Acr Messina che ha vinto anche oggi, si assottigliano le possibilità di recuperare la salvezza e dunque probabilmente i lucani dovranno giocare il playout, sempre delicatissimo. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Potenza Catanzaro, aspettando che si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA POTENZA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Potenza Catanzaro sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, riservata agli abbonati del pacchetto Calcio: è la grande novità della stagione e questo match per il recupero della 22^ giornata godrà dunque della messa in onda, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa è chiaramente rappresentata dal portale Eleven Sports, la casa della Serie C: in questo caso la visione sarà per gli abbonati al servizio, ma con la possibilità di acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CATANZARO

In Potenza Catanzaro Pasquale Arleo potrebbe giocarsi la carta Costa Ferreira come esterno nel tridente, ma anche Leandro Guaita è in ballottaggio; cambierà qualcosa e allora Sueva può fare il centravanti con un centrocampo nel quale Zagaria se la gioca con Sandri e Zenuni, mentre come terzino sinistro può essere impiegato Dkidak che darenbbe maggiore spinta, mentre sulla destra va verso la conferma Zampano. Al centro della difesa i favoriti sono ancora Piana e Gigli, ma attenzione alla concorrenza di Matino; il portiere potrebbe invece essere Stefano Greco, anche se Marcone resta in vantaggio.

Nel Catanzaro invece Riccardo Gatti potrebbe agire in difesa insieme a Simone De Santis e Martinelli, con Branduani schierato tra i pali; i due esterni che partono da centrocampo dovrebbero essere nuovamente Bayeye e Vandeputtw, da valutare invece la zona centrale dove Cinelli, Verna e Sounas restano favoriti ma devono guardarsi dalla concorrenza di Welbeck e Maldonado, così come di Bombagi che può rappresentare una scelta più offensiva. Avremo poi il tandem offensivo composto verosimilmente da Cianci e Biasci, occhio però all’alternativa Carlini.



