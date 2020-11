Diretta/ Potenza Cavese (Serie C) streaming video tv: urgono risposte

DIRETTA POTENZA CAVESE: FORMAZIONI IN CRISI…

La diretta Potenza Cavese, domenica 1 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Viviani, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Urgono risposte per due formazioni che si sono ritrovate già indietro in classifica. Servono sicuramente al Potenza che sapeva di non avere una squadra in grado di inseguire le prime posizioni come nella passata stagione, ma che con l’arrivo di un tecnico di nome come Somma sperava di poter ottenere maggiori soddisfazioni rispetto ai 5 punti raccolti in queste prime giornate. Uno in più di una Cavese che aveva iniziato il suo cammino con un pareggio e ben cinque sconfitte, prima di rialzare la testa nell’ultimo recupero col Bisceglie. Trasferta vinta dai metelliani con un rigore trasformato da De Rosa in apertura di ripresa, gol importante che ha di nuovo riportato una ventata di fiducia a Cava de’ Tirreni, in un momento in cui la Cavese rischiava di affondare ed è riuscita invece a rialzare la testa e abbandonare l’ultimo posto in classifica.

DIRETTA POTENZA CAVESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Cavese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CAVESE

Le probabili formazioni di Potenza Cavese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Viviani di Potenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mario Somma con un 5-3-2: Marchegiani; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Coccia, Coppola; Di Livio, Di Somma, Cianci; Salvemini. Gli ospiti guidati in panchina da Giacomo Modica schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Bisogno; Tazza, Marzupio, De Franco, Ricchi; Cuccurullo, Pompetti, Esposito; Montaperto, De Paoli, Russotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Potenza e Cavese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA