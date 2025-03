DIRETTA POTENZA CAVESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Potenza Cavese. Ma prima di immergerci nel rettangolo da gioco, visto che i calciatori in campo stanno facendo gli ultimi preparativi con il riscaldamento, vediamo insieme qualche dato per capire chi tra le due formazioni può avere o meno il favore del campo dalla propria parte. Iniziamo dal Potenza, squadra che sta facendo fortuna con una difesa solida posizionata a 23 metri dalla porta che difende. Concede in media 1,1 gol per partita ma nelle ultime tre partite questo dato si è abbassato a 0,8. La Cavese invece gioca anch’essa molto bassa ma per cercare di costruire l’azione dal basso.

Abbiamo infatti il 23% di reti che arrivano proprio da azioni con almeno 20 passaggi consecutivi realizzati. Il problema è indifesa perché subisce il 18% delle reti da errori in fase di impostazione. Potrebbe essere dunque l’occasione per il Potenza di allungare, sarà davvero cosi? Cerchaimo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Potenza Cavese, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perderlo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA POTENZA CAVESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La puoi vedere su Sky oppure su Now la diretta Potenza Cavese dall’inizio alla fine. Guardala in televisione sintonizzandoti sul canale Sky Sport 252. Puoi anche utilizzare la funzione streaming garantita dalle app di Sky Go e Now Tv.

GLI OSPITI SI TROVANO A META’ STRADA

In campo sabato 8 marzo 2025 dalle ore 17:30 per la diretta Potenza Cavese. Presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani i rossoblu cercheranno di migliorare ulteriormente la propria situazione di classifica dopo trenta giornate di campionato essendo riusciti sin qui a piazzarsi al quinto posto, con quarantasette punti. I padroni di casa sono però stati bloccati di recente dall’AZ Picerno con uno spettacolare pareggio e vorrebbero ritrovare il successo per scavalcare il Benevento, lontano appena due lunghezze. Al tempo stesso sarebbe utile tenere a distanza le inseguitrici come il Crotone ed il Giugliano.

Chi si trova invece a metà strada tra la zona retrocessione ed i playoff è la formazione ospite, dodicesima a quota trentasei, proprio come il Foggia e la Juventus Next Gen, e quindi a cinque punti dalle parti più interessanti della graduatoria del girone C. I metalliani si augurano di proseguire la serie positiva cominciata tre gare fa e di ottenere il terzo successo consecutivo dopo aver avuto ragione anche della Casertana. Non è ancora possibile dunque escludere la Cavese nè dalla corsa alla promozione nè dall’eventuale ricerca della salvezza in Serie C.

POTENZA CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Potenza Cavese ci aspettiamo di rivedere gli undici iniziali schierati di recente da entrambi gli allenatori. Spazio di nuovo dunque al 4-3-3 con Alastra, Novella, Sciacca Verrengia, Rillo, Felippe, Siatounis, Castorani, Schimmenti, Caturano e Petrungaro per mister De Giorgio ed i suoi padroni di casa mentre il 3-5-2 con Boffelli, Evangelisti, Peretti, Saio, Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Marchisano, Fella e Sorrentino dovrebbe essere impiegato anche in questo caso da mister Maiuri per gli ospiti.

DIRETTA POTENZA CAVESE, LE QUOTE

Le quote dei vari bookmakers sembrano particolarmente favorevoli per i padroni di casa se si guarda all’esito finale della diretta Potenza Cavese. Per esempio Sisal paga l’1 e quindi la vittoria del Potenza a 2.10 mentre indica invece il 2, ovvero il successo della Cavese, a 3.20. Al momento il punteggio meno probabile perchè si possa concretizzare secondo il pronostico è il pareggio, quotato infine il segno x a 3.25.