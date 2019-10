Diretta Potenza Cavese/ Streaming video tv: in campo la capolista (Serie C)

Potenza Cavese, diretta dall’arbitro Cudini, metterà di fronte due squadre che fino a questo momento hanno mostrato in campo valori molto differenti tra di loro. I padroni di casa non vogliono commettere passi falsi: l’inizio di stagione in un girone complicatissimo è stato eccezionale. La formazione lucana vola sulle ali dell’entusiasmo e proverà a sfruttare uno stadio pieno per vincere e fare in modo che possa essere portato avanti il sogno serie B. Certamente non sarà la gara più semplice in questo momento dato che la Cavese di Campilongo sta ritrovando una buona condizione per provare a centrare quanto prima la salvezza e tentare un assalto ai playoff. Servono i tre punti al Potenza anche perché dietro ci sono Catanzaro, Reggina, Ternana e tutte le altre big del girone che non permettono errori. Sarà una stagione bellissima e a renderla tale ci sono anche delle gare importanti come queste.

Probabili formazioni Potenza Cavese

Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Potenza Cavese. I ragazzi di mister Raffaele vuole provare ad ogni costo a mantenersi nelle zone alte della classifica per sognare una serie B che sarebbe un traguardo letteralmente storico. La formazione lucana andrà in campo contro la Cavese con un aggressivo 3-4-3 che prevederà in porta l’esperto estremo difensore Ioime, mentre in difesa giocheranno Sales, Giosa ed Emerson. In mezzo al campo per i lucani ci sarà spazio per Silvestri, Ricci, Dettori e Coccia, mentre in avanti Isgro e Ferri Marini agiranno da esterni. La punta centrale nella sfida contro la Cavese potrebbe essere l’ex Salernitana, Vuletich. Si prospetta perciò una sfida molto intrigante soprattutto se si pensa che ci saranno tante motivazioni in campo per ambo le squadre. Invece la squadra di Campilongo vorrà uscire con punti dallo stadio potentino. L’ex tecnico di Empoli ed Avellino opterà quasi sicuramente per il suo consolidato 4-3-3. In porta ci sarà il giovane Bisogno ancora una volta, mentre in difesa i centrali saranno Rocchi e Matino con Nunziante e Polito a completare la linea a quattro. In mezzo al campo largo a Miguel, Matera e Bulevardi, mentre il reparto offensivo avrà in Sandomenico e Di Roberto gli elementi di imprevedibilità. Centravanti invece sarà quel Germinale che potrebbe rivelarsi essenziale per la lotta salvezza.

La squadra di casa ha fatto dell’esperienza un elemento cruciale in sede di costruzione della rosa. Ecco perché la linea di difesa con Giosa ed Emerson non può che essere una garanzia. Il brasiliano ex Livorno potrebbe rivelarsi ancor più pericoloso dai calci piazzati, una sua specialità. Sarà una bella gara anche se si pensa alla rapidità con cui gioca sulle fasce il Potenza che si appoggia molto sui centravanti. Murano o Vuletich si alternano alla grande e soprattutto l’argentino ha dalla sua una possenza fisica non certo trascurabile. Tutti questi sono elementi che fanno capire che il Potenza vuole sognare in grande. Arrivando invece alla Cavese, la formazione campana non vuole commettere errori, consapevole della superiorità tecnica degli uomini di Raffaele. Servirà una grande prova ed è perciò che Campilongo stimolerà al massimo Di Roberto e Sandomenico che potranno rivelarsi elementi imprevedibili per la difesa rossoblu. Senza dimenticare Bulevardi, un colpo arrivato da svincolato e che sta facendo benissimo.

Come seguire la partita in diretta streaming video e tv

Sarà possibile seguire la diretta di Potenza Cavese dallo stadio Viviani sui canali Eleven Sports e sulla piattaforma streaming resa disponibile dallo stesso portale. In tal modo sarà possibile vedere tutte le gare della Serie C. Ovviamente è necessario essere abbonati al pacchetto di una delle due squadre o a quello che comprende tutte le gare della categoria. Spunti interessanti li potremo avere in diretta anche dai social network delle due squadre, che costantemente su Facebook e Twitter aggiorneranno i rispettivi tifosi su azioni cruciali e gol.

Quote e pronostico

Il pronostico di Potenza Cavese è abbastanza sbilanciato in favore dei padroni di casa. Basti vedere le quote di SNAI che propone la vittoria del Potenza a 1.45, mentre il pareggio a 2.50. Vittoria esterna quotata a 4.25. Vedremo se il campo sarà in grado di confermare quanto raccontato dai numeri oppure se arriveranno delle sorprese, visto che la Serie C più volte è riuscita a lasciarsi di stucco.



